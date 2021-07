Una delle malattie dalla quale stare in guardia e che più colpisce la popolazione è sicuramente il diabete. Ne esistono di diverse tipologie, ma tutte hanno in comune l’eccesso di glucosio nel sangue. Le cause sono diverse e spesso derivano da uno stile di vita non propriamente corretto. Stress, obesità e sedentarietà sono tra le più comuni, così come il semplice avanzare dell’età.

Se non curato in tempo il diabete può portare a gravi complicazioni che riguardano molte parti del corpo. Dalla semplice carie alla retinopatia, dall’insufficienza renale fino all’infarto. Ecco perché non si può trascurare assolutamente questo problema e bisogna subito correre ai ripari. Per farlo è necessario certamente rivolgersi al proprio medico per le cure più adeguate. Detto questo anche noi intanto possiamo ricorrere a delle soluzioni naturali che ci possono offrire aiuto. Una su tutte arriva dalla cucina.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Spirulina Fit, l'integratore naturale che ti fa perdere peso velocemente SCOPRI IL PREZZO

Le spezie sono un aiuto indispensabile per l’organismo

Le utilizziamo spessissimo per insaporire le nostre pietanze, ma forse non sappiamo ancora che sono estremamente benefiche. Parliamo ovviamente delle spezie. Sono fonte di sali minerali e vitamine e contribuiscono a tenerci in salute. Questo perché possono essere un valido sostituto non solo del sale che bene non ci fa, ma anche dello zucchero.

Se dovessimo elencare tutti i benefici delle spezie probabilmente perderemmo una giornata intera, ma basti sapere che sono ottime in molti casi. Per esempio curcuma e zenzero sono antinfiammatorie, pepe nero e zafferano facilitano la digestione e la cannella è antisettica e disinfettante. Ecco invece svelata qui sotto la spezia che ci proteggerà dagli effetti del diabete.

Diabete e zuccheri sotto controllo con questa spezia amica di benessere e salute

L’ingrediente a cui non possiamo rinunciare per abbassare la glicemia è il coriandolo. Molto amato per dare una nota di sapore in più ai piatti, è anche un ottimo rimedio in questo caso. È facile tenere diabete e zuccheri sotto controllo con questa spezia amica di benessere e salute.

Secondo questo studio i numerosi bioattivi contenuti nel coriandolo lo rendono non solo un efficace ansiolitico, antinfiammatorio e anti depressivo, ma anche un eccellente anti diabetico. Questo perché è in grado di aumentare la produzione di insulina nel pancreas, un ormone essenziale per controllare la glicemia. Gli effetti benefici del coriandolo si otterrebbero in particolare dall’olio essenziale ricavato dai semi.