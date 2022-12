Per un regalo di Natale o una decorazione da sogno prepariamo 2 candele fai da te in 10 minuti

Se ci siamo ritrovati all’ultimo con i regali di Natale, possiamo arrangiarci con il fai da te. Ci sono tantissime idee, ma una delle più comuni è sicuramente quella delle candele. Ci sono 2 metodi per creare delle candele profumatissime e d’effetto, perfette anche per abbellire la casa.

Una delle caratteristiche del Natale sono sicuramente le candele. Vengono utilizzate in tantissimi modi. Come regalo durante le feste oppure anche per decorare la nostra tavola duranti pranzi e cene natalizie. Possiamo trovarne davvero di tutti i tipi in negozio, ma non tutti sanno che sono facilissime anche da fare in casa.

Infatti, se vogliamo fare un regalo originale e personale, possiamo fare noi stessi delle candele natalizie. Servono pochissimi materiali economici per crearle con il fai da te. Un’operazione facilissima e veloce. In questo modo non solo otterremo il dono perfetto, ma anche una decorazione da utilizzare per tutte le feste.

Per un regalo di Natale o una decorazione da esibire a tavola ecco una candela profumatissima

Il primo tipo di candela è con i petali. Profumatissima e colorata, perfetta da regalare. Se non abbiamo già dei fiori secchi, l’operazione potrebbe essere un po’ più lunga. Per prima cosa prendiamo un vasetto di vetro. Poi versiamo all’interno circa due dita di sabbia finissima e mettiamo i petali dei nostri fiori preferiti, come lavanda o rosa.

Facciamo attenzione a che non si tocchino fra loro. Prendiamo ancora un po’ di sabbia e versiamola sopra i fiori, coprendoli totalmente. Ripetiamo l’operazione più volte e mettiamo il contenitore sul termosifone. In questo modo l’umidità dei petali verrà assorbita dalla sabbia e si seccheranno.

Se abbiamo già i fiori secchi la nostra decorazione sarà pronta in pochissimo

Se abbiamo già dei fiori secchi, possiamo saltare la precedente operazione. Passiamo direttamente alla creazione delle candele. Prendiamo una pentola e riempiamola di acqua. Questa deve raggiungere massimo gli 80 gradi e non bollire mai, perché potrebbe rovinare il risultato. Sciogliamo all’interno la cera a bagnomaria.

Prendiamo un vasetto e aggiungiamo i nostri fiori secchi, versando un po’ di cera. Facciamo aderire bene i petali al vetro. Leghiamo il filo dello stoppino ad un bastoncino e immergiamolo al centro del barattolo. Aggiungiamo il resto della cera e qualche goccia di olio essenziale. Mescoliamola e poi aspettiamo che si raffreddi. Tagliamo lo stoppino.

Utilizziamo una semplice pigna per questa idea regalo

Un’altra idea alternativa per un regalo di Natale o una decorazione è quella di utilizzare una semplice pigna. Prendiamone una e avvolgiamo dello spago intorno, dal basso verso l’alto. Facciamo un nodo sulla punta della pigna. Questo sarà il nostro stoppino.

Prendiamo poi un pentolino con dell’acqua e sciogliamo la nostra cera. Aggiungiamo anche qui dell’olio essenziale e anche dei coloranti, magari rossi o verdi. Mescoliamo con cura e immergiamo la pigna nella cera diverse volte, fino a quando non sarà completamente ricoperta. La nostra candela è pronta per essere utilizzata, regalata oppure esposta sulla nostra tavola.

Possiamo davvero essere molto creativi in queste creazioni. Cambiare fiori, profumi e colori in modo da variare sia i nostri doni che le nostre decorazioni. Perfetta per portare la magia del Natale in casa.