L’inverno porta con sé molta umidità. Tutti i nostri ambienti ne risentono, alcuni più di altri. È il caso della macchina. Quando entriamo nell’abitacolo al mattino, spesso, siamo avvolti da un odore di chiuso e di umidità. Se poi non stiamo attenti alla pulizia, in particolare dei filtri, allora possiamo parlare tranquillamente di puzza.

Abbiamo già visto quali possono essere le cause e come eliminare semplicemente i cattivi odori in auto con questi facili rimedi naturali. D’estate è sicuramente più semplice fare questa operazione, mentre d’inverno, la nostra macchina è spesso esposta ai problemi di batteri e muffe. Consideriamo anche che il lavaggio di esterni e interni è più frequente nelle stagioni calde, mentre in autunno e in inverno siamo più restii. Paradossalmente dovrebbe essere il contrario, perché spesso, nelle stagioni fredde, saliamo in macchina con le suole delle scarpe bagnate o sporche di terriccio. Tutti queste cause messe insieme possono generare quelle maleodoranti puzze che, in particolare, possono farci far brutta figura con i nostri ospiti a bordo.

Come togliere qualsiasi puzza dalla nostra macchina usando questo facile ed economico rimedio della nonna

Per chi avesse bambini o animali, poi, il discorso potrebbe rivelarsi addirittura peggiore. Residui di cibo, il pelo umido, tutto può contribuire ad alimentare gli odori sgradevoli. I prodotti presenti in commercio possono emendare fino a un certo punto. Per quanto di deodoranti per auto ne esistano a bizzeffe, pensiamo che i rimedi naturali possano essere preferibili, oltre che più economici. In particolare, per combattere gli odori persistenti in macchina possiamo usare i fondi di caffè. Abbiamo già visto che possono essere adoperati in vari modi nella nostra casa, ma non solo.

Come utilizzarli

Adesso andiamo a vedere come utilizzarli anche per la nostra auto. Un rimedio molto semplice per allontanare tutte le puzze, in modo particolare quelle di umidità. Per prima cosa dobbiamo svuotare la caffettiera mettendo il caffè su un foglio di carta assorbente. Lo metteremo poi sul calorifero in modo che asciughi bene. Successivamente andremo a riporlo all’interno di un fazzoletto di cotone oppure di un sacchettino tipo quello dei confetti da cerimonia.

A quel punto, andremo ad appenderlo all’altezza dello specchietto retrovisore, in modo che il suo aroma si diffonda subito nel nostro abitacolo. I fondi di caffè, infatti, oltre ad assorbire cattivi odori e umidità, rilasceranno il loro buonissimo profumo che renderà molto confortevole la nostra auto. Ovviamente, bisognerà ripetere la procedura a distanza di qualche giorno, in modo che l’abitacolo sia sempre accogliente.

Ecco come togliere qualsiasi puzza dalla nostra macchina usando questo facile ed economico rimedio della nonna, ovvero i tanto cari fondi del caffè. Dopo averci allietato il gusto, essi potranno fare lo stesso con il nostro olfatto. Un riciclo semplice ed economico che può davvero risolvere molti problemi.