La moda oggi corre davvero a ritmi quasi insostenibili. Ogni settimana vediamo nuovi modelli di scarpe e abbigliamento da acquistare. Ogni stagione cambiano i trend e ci ritroviamo con capi ormai da lasciare nel dimenticatoio.

Incredibile se poi consideriamo quanti soldi abbiamo investito in capi economici. Lì per lì ci sembra di risparmiare, ma non è così. Non sarebbe meglio avere dei capi “must have” di buona qualità da abbinare a qualsiasi cosa?

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Aloe Vera Slim, l'integratore naturale che ti fa perdere peso velocemente SCOPRI IL PREZZO

5 cose indispensabili da avere nell’armadio che dureranno anni e che ameremo sia a 20 che a 50 anni

Abbiamo già parlato degli intramontabili mocassini da donna, un dettaglio chic senza sforzo. Se non amiamo portare le scarpe con il tacco sono la soluzione ideale e soprattutto senza tempo. Non passano mai di moda e possiamo abbinarli sotto qualsiasi abbigliamento.

Ma dobbiamo tenere presente che in certe occasioni servono i tacchi. In genere si opta per una decolleté nera pensando di adattarla a tutto. Non è del tutto sbagliato, ma se vogliamo slanciare ulteriormente la figura sotto pantaloni o gonne ecco cosa comprare. Delle decolleté color carne o nude. Di buona qualità, magari in pelle martellata ma non lucide. Così avremo delle scarpe che si abbinano davvero a tutto e ci doneranno gambe chilometriche.

Passiamo poi ad un altro accessorio indispensabile, la cintura nera. Rigorosamente di pelle che costerà anche un po’ di più ma dura anni. Quelle dei negozi fast fashion dopo averle indossate un paio di volte iniziano a rovinarsi. Investiamo in una bella cintura in pelle, non per forza griffata ma che duri anni.

Stessa cosa per le borse

Certo averne una per ogni look è fantastico e ci fa sentire delle principesse. Però realisticamente ci ritroviamo ad acquistare borse di scarsa qualità che poi tenendole nell’armadio si rovinano subito. Perché non comprare una It Bag che non passa mai di moda? Uno di quei modelli evergreen che dopo anni vediamo nei mercatini vintage. Una Dior, una Fendi, una Chanel ma anche una YSL oppure una Gucci. È sicuramente un bell’investimento ma ammortizzabile negli anni.

Passiamo poi al capospalla per eccellenza, il cappotto. Abbiamo visto che negli ultimi anni anche i cappotti stanno seguendo tendenze diverse. Il ritorno degli anni ’80 e delle spalline, tagli asimmetrici o avvitati. Per andare sul sicuro meglio uno taglio classico e dritto, di un colore nero o marrone. Uno di qualità di lana e cashmere magari, eviteremo che si infeltrisca e tiri fuori i pelucchi.

Finiamo con un oggetto che non si indossa ma utilissimo. La piastra per capelli o il ferro, in base alle nostre abitudini. Investire in un prodotto di qualità non solo ci darà la garanzia di durata negli anni. Ma non rovinerà i capelli e li avremo sempre lucenti e con la piega perfetta.

Ecco 5 cose indispensabili da avere nell’armadio che dureranno anni e che ameremo sia a 20 che a 50 anni. Investiamo in prodotti di qualità e poi sbizzarriamoci ogni tanto con capi d’ultima tendenza.

Approfondimento

Gambe chilometriche e figura più slanciata con questi bellissimi tailleur chic e alla moda