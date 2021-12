Sembra incredibile ma gli avanzi natalizi, a volte, possono durare anche una settimana. Tavole imbandite di ogni ben di Dio che vengono consumate per meno della metà. Ogni anno il proposito è di cucinare meno rispetto al precedente, poi, immancabilmente ci si ritrova pieni di cibo da smaltire. Tutti, se possono, declinano gentilmente quando viene offerto loro di portare a casa qualcosa. Forse perché ciò che è avanzato, spesso, non ha riscosso grande successo.

Al di là di questo pensiero malizioso, gli avanzi rimangono quasi sempre nel frigorifero di chi ha organizzato il pranzo. Proporre a una famiglia, nei pasti successivi, solamente di consumare questi non è il massimo. Ecco perché ci si può industriare e decidere di far scaturire dal cibo avanzato qualcosa di diverso. Un piatto nuovo. Cosa c’è di meglio, allora, delle polpette. Vediamo quindi come prepararle, andando a unire i più differenti ingredienti.

Ecco come preparare con un semplice mixer da cucina delle facili e gustose polpette utilizzando tutti gli avanzi natalizi

Basta un semplice mixer e tanta fantasia, per vedere di comporre diversi tipi di polpette. La base può essere quella di carne. Avanzi di carne rossa, oppure bianca. Possiamo anche decidere di mixarle insieme, ma in questo caso, preferiamo proporre di farne di due differenti tipi. Con quella rossa, possiamo aggiungere gli affettati. In particolare, salame, speck e prosciutto crudo. Con quella bianca, invece, possiamo mettere la mortadella e il prosciutto cotto. Se poi dovessero essere avanzate delle verdure, potremmo decidere di utilizzare anche quelle. In particolare, melanzane, peperoni e zucchine possano associarsi bene a entrambi gli impasti.

Leghiamo con le uova

Una volta che abbiamo i due preparati, possiamo metterli in una terrina e andare ad aggiungere loro un uovo per ciascuno. Amalgamiamo bene. Spolveriamo con abbondante parmigiano o, in alternativa, del Fiore Sardo Dop. Chiudiamo con la noce moscata, grattugiandola sopra entrambi gli impasti. Con le mani andiamo a formare le nostre polpette, che poi potremmo decidere di passare o nel pan grattato, oppure nella farina. Magari possiamo scegliere di impanare nel primo quelle di carne bianca e nella seconda quelle di carne rossa.

Prepariamo una padella in cui metteremo dell’olio d’oliva che andremo a scaldare. Successivamente, vi deporremo le nostre polpette e in circa 20/25 minuti avremo cucinato un piatto succulento. Ecco come preparare con un semplice mixer da cucina delle facili e gustose polpette utilizzando tutti gli avanzi natalizi, per unire l’utile al dilettevole. Lo smaltimento degli avanzi e un piatto che ben difficilmente deluderà i nostri commensali.