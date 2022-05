Questo inizio 2022 non è stato molto brillante per IMMSI sia dal punto di vista dei risultati societari che in Borsa. Tutto questo nonostante una trimestrale record per la controllata Piaggio.

La società, infatti ha riportato i risultati del primo trimestre conclusosi il 31 marzo 2022 registrando un fatturato di 467,13 milioni di euro rispetto ai 393,55 milioni di euro di un anno fa. Tuttavia, l’utile netto è stato di 1,28 milioni di euro in calo rispetto ai 2,04 milioni di euro di un anno fa. Anche l’utile per azione da attività continuative è stato di 0,004 euro rispetto a 0,006 euro di un anno fa.

In Borsa, invece, la performance è stata negativa di qualche punto percentuale.

Quindi, urge un segnale rialzista su IMMSI per evitare che i grafici abbiano ragione. Come si vede dal grafico, infatti, la chiusura settimanale è stata inferiore al supporto in area 0,428 euro. Qualora questo break ribassista dovesse essere confermato, il titolo potrebbe accelerare al ribasso verso l’obiettivo più probabile in area 0,3455 euro (I obiettivo di prezzo). A seguire, poi, l’obiettivo successivo potrebbe andare a collocarsi in area 0,212 euro.

I rialzisti potrebbero riprendere il controllo della tendenza in corso nel caso di chiusure settimanali superiori a 0,4694 euro. In questo caso potrebbero essere possibili allunghi rialzisti fino in area 0,558 euro. A seguire, poi, l’obiettivo successivo potrebbe andare a collocarsi un area 0,70 euro.

La valutazione del titolo IMMSI

Lo scenario che vede il titolo sottovalutato è confermato applicando diversi metodi. Il titolo IMMSI, infatti, risulta essere sottovalutato qualunque sia il multiplo di mercato considerato. Ad esempio, secondo la valutazione basata sul rapporto prezzo/utili (PE) le azioni IMMSI risultano essere leggermente sottovalutate rispetto alla media del settore di riferimento. Sottovalutazione che diventa ancora più importante se si guarda al Price to Book ratio. In questo caso la sottovalutazione viene stimata del 75% circa.

Urge un segnale rialzista su IMMSI per evitare che i grafici abbiano ragione. Le indicazioni dell’analisi grafica

Il titolo IMMSI (MIL:IMS) ha chiuso la seduta del 27 maggio 0,423 euro, in ribasso dell’1,63% rispetto alla seduta precedente.

Time frame settimanale