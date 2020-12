Le video guide di PdB - Iscriviti al nostro canale per seguire i nostri eventi e format



I consulenti del nostro team forniscono aggiornamenti in merito a detrazioni fiscali sulle spese veterinarie del 2021. La buona notizia raggiunge migliaia di cittadini italiani che si prendono cura dei propri animali domestici. Sono innumerevoli le famiglie e i singoli contribuenti che amano la compagnia dei quadrupedi e difficilmente riuscirebbero a farne a meno. Nella maggior parte dei casi, i proprietari di animali domestici non risparmiano cure né denaro per assicurare loro benessere e pulizia. Spesso i costi da sostenere per la cura di specifiche patologie non possono verto dirsi trascurabili e incidono sul bilancio mensile.

Fortunatamente è possibile far confluire nella dichiarazione dei redditi anche la voce di spesa relativa alla cura degli animali da compagnia. In un precedente articolo gli Esperti di ProiezionidiBorsa hanno indicato “Come ottenere la detrazione di 1.000 euro per il mantenimento del cane”. Attualmente secondo i più recenti orientamenti governativi dovrebbe giungere detrazioni fiscali più alte sulle spese veterinarie del 2021. Nelle intenzioni del Governo italiano occupa un ruolo di primo rilievo la necessità di favorire la ripresa delle attività produttive. Si intende infatti sostenere il consumatore con una serie di sgravi e facilitazioni fiscali in modo da incentivare i consumi. Solo in tal modo si può ben sperare che la macchina dell’economia nazionale riprenda lentamente la sua corsa dopo l’arresto che l’epidemia sta imponendo.

Detrazioni fiscali più alte sulle spese veterinarie del 2021

Per poter beneficiare delle detrazioni fiscali sulle spese veterinarie occorre effettuare pagamenti con strumenti tracciabili. La precedente Legge di Bilancio 2020 aveva già elevato il tetto massimo dello sgravio fiscale a favore dei proprietari di animali domestici. Dalla detrazione di 387,34 euro si è passati durante il 2020 al 500 euro che quindi prevede una facilitazione fiscale pari a 70,46 euro. Con l’arrivo del 2021 chi sostiene spese per visite veterinarie, interventi o terapie farmacologiche avrà diritto ad un rimborso più elevato rispetto al 2020. Nello specifico, l’importo massimo di spesa per cui i contribuenti avranno diritto alla detrazione nel 2021 sarà di 550 euro.