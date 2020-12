Le video guide di PdB - Iscriviti al nostro canale per seguire i nostri eventi e format



Si avvicina la scadenza dell’acconto IVA del 2020. Di solito è il 27 dicembre, quest’anno cade di domenica e, quindi, il termine di pagamento è posticipato a lunedì 28 dicembre 2020. Si tratta dell’acconto dovuto per le liquidazioni IVA periodiche di chiusura del trimestre o dell’ultimo mese. Il versamento deve essere effettuato in via telematica attraverso il modello F24. Ma l’acconto IVA 2020 con scadenza 28 dicembre, chi non lo deve pagare? Analizziamo cosa prevede il Decreto Legge n. 157/2020 che rinvia i pagamenti delle scadenze fiscali, compreso l’acconto IVA.

Slittamento della scadenza

Il termine ultimo per il pagamento dell’acconto IVA 2020 è il 28 dicembre 2020. In base alle ultime disposizioni contenute nell’articolo 2 del Decreto Legge n. 157/2020, alcuni soggetti possono rinviare la scadenza.

In effetti, il Decreto riporta che, i contribuenti facente parte di una determinata categoria, possono rinviare i versamenti dell’IVA in scadenza a dicembre, e quindi anche l’acconto IVA.

Acconto IVA 2020 con scadenza 28 dicembre, chi non lo deve pagare?

Si tratta dei soggetti che:

a) hanno sede in Italia con un fatturato non superiore a 50milioni di euro nell’anno 2019, e che hanno subito una diminuzione del fatturato nel mese di novembre 2020 di almeno il 33% rispetto al mese di novembre 2019;

b) hanno iniziato l’attività lavorativa dopo il 30 novembre 2019, sempre con sede in Italia;

c) hanno le attività sospese ai sensi dell’articolo 1 del DPCM del 3 novembre 2020;

d) che operano nei seguenti settori: tour operator, alberghieri, agenzia di viaggi (individuati dall’art. 2 del Decreto Legge n. 149/2020) e sono ubicati nelle zone rosse o arancioni.

I versamenti di queste categorie di attività sono momentaneamente sospesi e potranno pagare l’acconto IVA dovuto entro il 16 marzo 2021, senza interessi o sanzioni. È prevista anche la possibilità di rateizzare l’importo in quattro rate al mese di pari importo. La somma da corrispondere è calcolata sempre senza sanzioni e interessi, e la prima rata da pagare scade comunque entro il 16 marzo 2021.