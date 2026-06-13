Criptovalute nel 730/2026, nuove regole per chi investe: cosa cambia tra tasse, controlli e dichiarazione

Le criptovalute nel 730/2026 richiedono più attenzione rispetto al passato. La dichiarazione relativa al periodo d’imposta 2025 distingue infatti tra il semplice possesso di criptoattività e i guadagni ottenuti con vendite, conversioni o altre operazioni. Questa differenza è decisiva, perché evita di confondere il monitoraggio fiscale con la tassazione dei profitti.

Inoltre, il quadro si fa più rigido per effetto delle nuove regole sulle plusvalenze e dei controlli sempre più mirati. Va ricordato che le cripto non incidono solo sul Fisco. In questo caso entrano in gioco anche ISEE, documentazione delle operazioni e possibili sanzioni se il contribuente omette dati o commette errori.

Criptovalute nel 730/2026: cosa va dichiarato e quando nasce l’imposta

Nel 730/2026, riferito al 2025, la prima distinzione da fare è molto semplice. Possedere criptovalute non significa pagare automaticamente una tassa sul guadagno. Infatti il Fisco guarda due piani diversi: da un lato il monitoraggio patrimoniale, dall’altro la tassazione delle plusvalenze effettivamente realizzate.

Per questo motivo il semplice acquisto e la detenzione di Bitcoin, Ethereum o altri asset digitali non generano da soli un’imposta sul profitto. L’imposizione nasce quando il contribuente vende, converte o realizza comunque un risultato positivo rispetto al costo di acquisto. In questo caso si parla di plusvalenza.

La novità più rilevante per il 2025 è la fine della franchigia di 2.000 euro sulle plusvalenze. Questo significa che non opera più la vecchia soglia generale di esenzione. Ogni guadagno netto va quindi verificato con precisione, anche quando le operazioni hanno importi contenuti.

Allo stesso tempo, per il periodo d’imposta 2025 resta in vigore l’imposta sostitutiva del 26% sulle plusvalenze da criptoattività. Va ricordato che il quadro potrebbe cambiare per i redditi maturati dal 1° gennaio 2026, con un possibile aumento al 33%, salvo futuri interventi normativi.

Un altro punto importante riguarda la distinzione tra cripto tradizionali e token di moneta elettronica MiCA. Infatti non sempre seguono lo stesso trattamento. La differenza può sembrare tecnica, ma ha riflessi pratici nella lettura delle regole fiscali e nella compilazione della dichiarazione.

Quadro W e Quadro T: dove si indicano le cripto e che imposte si applicano

Nel sistema delle criptovalute nel 730/2026 i riferimenti principali sono il Quadro W e il Quadro T. Hanno però funzioni diverse. Confonderli è uno degli errori più frequenti tra i contribuenti che investono in asset digitali.

Il Quadro W serve per il monitoraggio patrimoniale. Qui vanno indicate le criptoattività detenute nel corso del 2025, con i dati che permettono di ricostruire il valore iniziale, quello finale e il periodo di possesso. In questo caso non si dichiarano i profitti, ma la consistenza del patrimonio digitale. Inoltre, sul Quadro W si collega anche l’imposta patrimoniale dello 0,2%. Si tratta di un prelievo sul possesso dell’asset, non sul guadagno. Questo punto è essenziale. Infatti l’imposta patrimoniale e la tassazione delle plusvalenze sono due obblighi distinti e non vanno sovrapposti.

Il Quadro T, invece, riguarda plusvalenze e minusvalenze. Qui entrano le operazioni che hanno prodotto un risultato economico nel 2025. Per compilare correttamente questa sezione servono dati precisi: prezzo di acquisto, valore di vendita, commissioni e cronologia dei movimenti. Senza questi elementi il calcolo può risultare errato. Per questo motivo la tracciabilità è centrale. Allo stesso tempo, chi ha operato su più exchange o ha trasferito fondi tra wallet deve ricostruire bene ogni passaggio, così da distinguere i semplici spostamenti interni dalle operazioni fiscalmente rilevanti.

ISEE, documenti e controlli: perché la tracciabilità delle operazioni conta davvero

Le criptoattività non rilevano solo nella dichiarazione dei redditi. Rientrano anche nel patrimonio mobiliare ai fini ISEE. Questo significa che possono incidere sull’accesso a bonus, agevolazioni e prestazioni sociali. Va ricordato che una compilazione incompleta non produce effetti solo sul Fisco, ma anche sugli indicatori economici della famiglia.

Inoltre, in caso di controllo, la documentazione diventa decisiva. È necessario conservare ricevute di acquisto e vendita, report degli exchange, cronologia dei trasferimenti tra wallet e movimenti bancari collegati. Infatti senza prove adeguate diventa difficile dimostrare il costo storico delle cripto e ricostruire il risultato reale delle operazioni.

Quando la documentazione manca, l’amministrazione finanziaria può contestare l’omessa compilazione del Quadro W o del Quadro T. In questo caso il contribuente rischia sanzioni per omessa dichiarazione o per errori nella determinazione dell’imposta dovuta. Per questo motivo è utile intervenire subito se ci si accorge di una dimenticanza.

Resta infatti la possibilità del ravvedimento operoso, che consente di correggere spontaneamente errori e omissioni prima di controlli formali. È uno strumento importante, perché riduce le sanzioni e permette di regolarizzare la propria posizione. Allo stesso tempo, con controlli più sofisticati e dati sempre più incrociati, tenere un archivio ordinato delle operazioni è oggi la difesa più efficace per chi investe in criptovalute nel 730/2026.