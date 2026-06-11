Come si chiude la partita IVA: attenzione a questi documenti

Chiudere la partita IVA è un passo importante, che spesso segna la fine di un ciclo professionale o l’inizio di una nuova avventura lavorativa. Molti pensano che l’iter sia lungo e costoso, ma la realtà è bene diversa: l’operazione in sé è completamente gratuita e, in molti casi, può essere gestita in totale autonomia direttamente da casa. Tuttavia, ciò non significa senza rischi. Prima di inviare la comunicazione telematica all’Agenzia delle Entrate, è fondamentale fare un inventario preciso della propria situazione fiscale. Dimenticare un documento o non regolarizzare le ultime pendenze può trasformare una sbrigativa pratica burocratica in una pioggia di sanzioni a distanza di anni.

Il canale telematico

Se hai deciso di muoverti da solo, il tuo punto di riferimento è il portale web dell’Agenzia delle Entrate. Per le ditte individuali e i lavoratori autonomi, la procedura si riassume nell’invio nel modello AA9/12 (Dichiarazione di variazione dati o cessazione attività). L’invio va effettuato per via telematica entro 30 giorni dalla data di effettiva cessazione dell’attività. Se possiedi credenziali SPID, CIE (Carta Elettronica d’Identità Elettronica) o CNS, puoi accedere all’area riservata ‘’Fisconline’’, compilare i campi richiesti e trasmettere il modulo a costo zero. Se invece la tua partita IVA è iscritta anche nel Registro delle Imprese della Camera di Commercio (come nel caso degli artigiani o dei commercianti), dovrai utilizzare la procedura ComUnica, che richiede la firma digitale e prevede il pagamento di alcuni diritti di segreteria e bolli.

Le verifiche fiscali e i documenti a cui fare massima attenzione

La trasmissione telematica del modulo rappresenta in realtà solo l’ultimo passo di un percorso che richiede una rigorosa pianificazione documentale. Prima di dichiarare ufficialmente cessata l’attività, è indispensabile accertarsi che tutte le fatture attive e passive siano state emesse, ricevute e correttamente registrate, saldando ogni pendenza con clienti e fornitori. Parallelamente, bisogna regolarizzare la propria posizione previdenziale, calcolando i contributi ancora dovuti e comunicando la chiusura anche alla Gestione Separata INPS o alla propria Cassa professionale per bloccare i versamenti futuri. Infine, occorre ricordare l’adempimento più spesso dimenticato: l’obbligo fiscale non si estingue con la chiusura della partita IVA, poiché l’anno successivo sarà comunque necessario presentare l’ultima dichiarazione dei redditi per l’annualità appena conclusa. Per questa ragione, è fondamentale conservare con cura tutte le fatture, i registri e le ricevute dei modelli F24 per almeno cinque anni, mettendosi al riparo da eventuali controlli successivi.