Per uscire fuori dagli schemi e non regalare le solite cose, un detergente fatto in casa, è un idea originale come regalo di Natale. Non ha nulla da invidiare alle creme in commercio perché deterge perfettamente e delicatamente, lasciando una pelle liscia, morbida e profumata. Ma scopriamo come preparare il detergente per il corpo fatto in casa per una pelle levigata e profumata, un regalo perfetto per il Natale.

Detergente per il corpo al coriandolo, zenzero e ginepro

Gli ingredienti per realizzare il detergente per il corpo si possono acquistare in erboristeria, e sono:

a) 200 gr farina di grano saraceno;

b) due cucchiai di ginepro;

c) due cucchiai di semi di coriandolo;

d) un cucchiaio di zenzero in polvere.

Per poter realizzare il detergente per il corpo fatto in casa per una pelle levigata e profumata, un regalo perfetto per il Natale, bisogna utilizzare un macinacaffè elettrico.

Polverizzare le spezie e la farina di grano saraceno nel macinacaffè. Mescolare le spezie e la farina e filtrare il tutto con un setaccio finissimo. La polvere ottenuta può essere conservata in un barattolo di vetro chiuso per sei mesi a temperatura ambiente.

Come si usa

Versare un po’ di polvere (farina e spezie) nel cavo della mano e strofinare sul viso bagnato e su tutto il corpo. Formare una crema e, se necessario, aggiungere un po’ di acqua, massaggiare delicatamente e risciacquare.

Come rendere il detergente per il corpo fatto in casa un regalo prefetto per il Natale? Niente di più semplice e originale. Mettere la polvere in vasetti di forme diverse, rettangolari, tonde e rivestire il coperchio con un feltro rosso. Infine, per mantenere il feltro rosso al barattolo, con un nastro di raso colore oro, girarlo intorno e fare un bel fiocco.

Poi inserire tra il feltro e il nastrino una foglietto decorato con le indicazione su come usare il detergente e aggiungere gli auguri di Natale.