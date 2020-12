Come lavarsi in modo naturale con un semplice ingrediente, il risultato è stupefacente

Le video guide di PdB - Iscriviti al nostro canale per seguire i nostri eventi e format



Fare i cosmetici da soli non solo aumenta la creatività ma è anche molto economico. L’uso di ingredienti naturali e freschi assicura un elevato apporto di principi attivi. Ad esempio, il più comune è la vitamina E presente nel germe di grano o dei semi oleosi, eccetera. Da considerare che i preparati domestici non sono sottoposti a conservanti perciò possono essere usati al massimo per qualche settimana. In quest’articolo analizzeremo come lavarsi il viso in modo naturale con un semplice ingrediente, il risultato è stupefacente.

Il semplice ingrediente che lascia la pelle morbida e liscia

L’ingrediente utilizzato per creare un detergente per lavare le mani, fare la doccia o il bagno è la farina di grano saraceno. Questa farina ha un’azione detergente, emolliente, lenitiva e rallenta la crescita dei peli. Per questo si usa molto per detergenti e maschere.

Il detergente realizzato in modo naturale con la farina di grano saraceno si conserva per due o tre mesi a temperatura ambiente. Per chi è abituato a lavarsi spesso le mani è l’ideale, perché pulisce perfettamente e lascia la pelle morbida e liscia. Inoltre, non la secca.

Come usare la farina di grano saraceno per lavare le mani? Mettere della comune farina di grano saraceno in una contenitore dotato di beccuccio dosatore e riporlo vicino al lavandino. Bagnare le mani, versare un cucchiaino di farina nel palmo della mano e strofinare formando una crema. Se è troppo asciutta basta aggiungere un poco d’acqua. Massaggiare e sciacquare.

È possibile utilizzare il grano saraceno anche per la doccia e il bagno. Preparare 200 grammi di farina e inserire nel macinacaffè elettrico. Macinare la farina ad alta velocità, poi, setacciarla con il setaccio molto stretto. Il residuo della setacciatura non deve essere buttato, si può utilizzare aggiungendo ad altra farina di tipo ‘0’ per fare del pane o pasta fresca.

Conservare la farina setacciata in un contenitore chiuso, preferibilmente un dispenser da mettere nel bagno. Versare un pugno di farina nel cavo della mano e strofinarla sulla pelle precedentemente bagnata, compreso il viso, strofinare formando una crema. Massaggiare e sciacquare.

Abbiamo spiegato come lavarsi in modo naturale con un semplice ingrediente, il risultato è stupefacente, si ottiene una pelle morbida e liscia.