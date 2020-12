Le video guide di PdB - Iscriviti al nostro canale per seguire i nostri eventi e format



Il Ftse Mib Future dopo aver chiuso la giornata di contrattazione del 15 dicembre su livelli superiori ai 22.000 pt oggi continua al rialzo. Cosa attendere? Probabilmente il rialzo continuerà fino a raggiungere i 23.100/23.250 per/entro il 30 dicembre. Per oggi lo stop loss è a 21.675. Di giorno in giorno nel nostro punto sui mercati manterremo il polso della situazione.

Ora concentriamoci sulle opportunità. la prima è di entrare Long a questi prezzi sul Ftse Mib Future scadenza dicembre (per evitare il roll over di giovedì) con stop loss a 21.565. e mantenere per i target indicati, se di volta in volta non scatterà lo stop loss. Eseguiremo di giorno in giorno poi il trailing stop per salvaguardare gli eventuali guadagni.

La tendenza rialzista che attendiamo, e se si verificherà come prospettato dal 6 gennaio in poi, dovrebbe lasciare spazio ad un ritracciamento fino a metà/fine febbraio.

3 titoli azionari di Piazza Affari pronti a un rialzo di breve del 20%

Nelle scorse settimane su queste pagine abbiamo segnalato molti titoli azionari che a parer nostro hanno formato il bottom poliennale e da quei livelli dovrebbe essere partita una duratura fase rialzista.

Ora concentriamo la nostra attenzione su Saipem, Saras eTenaris.

Saipem, ultimo prezzo a 2,206 . Comprare a mercato con stop loss a 2,11 e target a 1/3 mesi a 2,60.

Saras, ultimo prezzo a 0,58 . Comprare a mercato con stop loss a 0,5580 e target a 1/3 mesi a 0,70.

Tenaris, ultimo prezzo a 6,85 . Comprare a mercato con stop loss a 6,61 e target a 1/3 mesi a 7,10/8,45.

Riteniamo che questi siano titoli che abbiano segnato il loro bottom definitivo per i prossimi 3/5 anni e quindi tranne prova contraria nelle prossime settimane, questi acquisti potrebbero essere mantenuti anche per lungo termine. Come al solito si procederà per step e di volta in volta su queste pagine torneremo sull’argomento.