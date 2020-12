Le video guide di PdB - Iscriviti al nostro canale per seguire i nostri eventi e format



La meditazione è una pratica giapponese che serve a stimolare la mente, accresce il benessere e migliora la capacità di concentrazione.

Il giardino zen è un potente veicolo di meditazione, grazie al quale si stimolano la creatività e le buone emozioni. Ecco perché tutti dovrebbero avere in casa o ufficio questo strumento di meditazione.

Cos’è un giardino zen e a cosa serve

Il giardino zen è un piccolo giardino in miniatura, molto utilizzato anche come oggetto di arredo dell’abitazione o del proprio ufficio. I motivi per i quali ognuno dovrebbe possederne uno sono però molto più profondi. Innanzitutto, esso è un potente strumento per allontanare lo stress e il malumore. I pensieri negativi fanno parte dell’esistenza, ma allontanarli non è troppo difficile. Ritagliare un proprio spazio di tranquillità e pace è fondamentale per il benessere individuale. Meditare con l’ausilio di un giardino zen è utile per ampliare i propri punti di vista e le prospettive di vita. Anche il senso estetico ne esce fortemente rafforzato, così come migliora la capacità di gestire la propria condiscendenza.

Come realizzarlo a casa

Sono queste le spiegazioni del perché tutti dovrebbero avere in casa o ufficio questo strumento di meditazione. Ma come si può creare un Karesansui da tavolo, fai da te, da posizionare nell’ambiente domestico o in quello lavorativo? Munirsi di un recipiente preferibilmente rettangolare e con un piccolo bordo rialzato. Riporre all’interno della sabbia fine e chiara, possibilmente bianca, che servirà a ricreare l’acqua. Il giardino zen deve richiamare gli elementi della natura, quindi è opportuno aggiungere qualche piccolo sasso o roccia, sempre in numero dispari.

Inserire all’interno qualcosa che possa ricreare il verde, come piccolissime piante grasse che non necessitano di frequente idratazione. Una valida alternativa? Piccole piantine artificiali. Con un bastoncino di bambù, bisogna creare una sorta di rastrello, con cui lavorare la sabbia con movimenti sinuosi. I movimenti del rastrello devono servire a conciliare le energie positive. Cambiare spesso il motivo e gli oggetti presenti nel giardino secondo il modo che più rispecchia il proprio stato d’animo o umore.