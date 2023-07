D’estate senti le gambe pesanti? Basta inserire queste 3 abitudini della tua routine per sentire i benefici!

È un fastidio molto comune, ma con le giuste azioni quotidiane si può iniziare ad avvertire presto dei reali benefici.

Il caldo ci accompagna nelle nostre giornate più belle e rilassanti, come quelle passate in vacanza coi nostri cari, ma non solo. Basta un raggio di sole per spingerci ad uscire di casa e organizzare una scampagnata, per non parlare dell’umore.

È ormai un dato certo, infatti, che la luce del sole aiuti la produzione di serotonina, anche chiamata “ormone del buonumore”. Detto questo, però, c’è anche da dire che il calore del sole porti diversi scompensi. Pensiamo, ad esempio, a quanti di noi soffrono a causa delle gambe pesanti.

Questa sensazione è molto tipica in estate, e accomuna tantissime persone, di età diverse. Purtroppo le cause che portano a questa situazione sono tante, ma ci sono alcune abitudini che possono aiutarci a provare sollievo. Scopriamole subito insieme.

D’estate senti le gambe pesanti? Fai attenzione a quanto bevi, ai vestiti che indossi e alle posizioni che assumi

Dopo una giornata interamente trascorsa in piedi, arriviamo a sera con le gambe gonfie, stanche e pesanti. Ti è mai successo?

È colpa del ristagno dei liquidi, derivato dalla difficoltà che il sangue riscontra nel risalire in alto verso il cuore. Questo “viaggio lento” del sangue crea, appunto, un ristagno dei liquidi, in seguito al quale noi avvertiamo quel classico e fastidioso gonfiore alle gambe.

Ecco le 3 azioni che devi fare per stare meglio

Partiamo dall’azione più semplice, quella che sembra banale ma che è in realtà fondamentale per stare bene. Bere tanta acqua, infatti, è la chiave del benessere del nostro organismo.

L’acqua, infatti, non solo è essenziale per svolgere le attività fisiologiche principali, come la rigenerazione delle cellule o la respirazione. Bere acqua ci aiuterà anche ad eliminare i liquidi in eccesso e le tossine, che ristagnano nei vasi sanguigni. A tal proposito, è anche bene sapere quale acqua minerale scegliere per digerire meglio e contrastare l’acidità di stomaco.

Attenzione anche all’abbigliamento

Non tutti lo immaginano, ma anche l’abbigliamento incide molto sullo stato di salute delle nostre gambe. In particolare, sono nemici del nostro benessere periferico i pantaloni troppo stretti.

La moda ci propina costantemente immagini di ragazze costrette in jeans skinny, così aderenti da sembrare una seconda pelle. Ebbene, anche questi indumenti avrebbero la loro parte di responsabilità nel malessere delle nostre gambe. Stiamo parlando del gonfiore, ma anche della cellulite! Gli esperti consigliano, quindi, di scegliere un abbigliamento comodo, che non comprima la nostra figura.

Un quarto d’ora ogni giorno

Per sentire le gambe più leggere, potremmo anche provare questo semplice “esercizio”. Si tratta, in realtà, di una semplice posizione, che consiste semplicemente nel sollevare le gambe. Se d’estate senti le gambe pesanti, gli esperti consigliano di tenerle sollevate per circa un quarto d’ora al giorno. Questa posizione aiuterebbe il microcircolo, e questo ci consentirebbe di sentire le gambe sin da subito più leggere e vitali.