Arredare giardino e gazebo con i led? Ecco come creare un angolo di paradiso con meno di 200 euro

L’estate è sinonimo di cene e aperitivi in giardino. Allestire, illuminare e arredare il giardino per questi momenti, però, è un’operazione delicata. Almeno fino a oggi. Tra poche righe capiremo come creare la perfetta illuminazione per il giardino spendendo meno di 200 euro. Leggere per credere.

Arredare un giardino estivo è un’operazione più complessa di quanto si creda. Vanno scelte le piante giuste che resistono al caldo e che danno un tocco di classe e colore all’ambiente. Vanno scelti i complementi d’arredo, le sedie e il tavolo. Ma soprattutto va creata un’illuminazione che sia allo stesso tempo elegante, funzionale e poco invasiva. Per raggiungere questo obiettivo possiamo seguire i consigli degli esperti e arredare giardino e gazebo con i led. Tra poche righe scopriremo come farlo spendendo meno di 200 euro.

Dove metterli in giardino

I led sono la grande novità degli ultimi anni nel campo dell’arredamento e dell’illuminazione dei giardini. Sono più economici delle lampade tradizionali, consumano quasi sempre meno energia e sono decisamente più versatili. In più hanno un altro vantaggio. Se impariamo come portare il wi-fi in giardino potremmo gestirli direttamente dallo smartphone per ridurre ulteriormente i consumi.

Ma dove piazzarli in maniera funzionale? Il nostro consiglio è quello di puntare su due tipologie di led: le strisce e i faretti. Le strisce potremmo piazzarle lungo le camminate del giardino. I faretti, invece, andranno posizionati alla base delle piante e degli alberi. Non soltanto illumineranno l’ambiente. Creeranno splendidi effetti scenici con le foglie.

Come illuminare un gazebo

Abbiamo capito come illuminare la camminata del giardino e creare effetti di luce con le piante. Lo step successivo è quello di illuminare il gazebo o il pergolato dove di solito mangiamo. Anche in questo caso la soluzione migliore potrebbero rivelarsi le strisce di led. Piazziamole lungo il perimetro del gazebo e avremo una luce sufficiente e allo stesso tempo non invasiva. Se siamo particolarmente creativi possiamo acquistarne di diversi colori per creare effetti scenici molto particolari. La principale alternativa alle strisce sono le cascate luminose a led. Attaccate al soffitto del gazebo creeranno un ambiente elegante e raccolto che ci farà innamorare al primo sguardo.

Nessun problema anche se abbiamo un pergolato e non un gazebo. Anche in questo caso le strisce piazzate nei punti giusti della struttura regaleranno un tocco di estrema raffinatezza al nostro giardino.

Arredare giardino e gazebo con i led: ecco cosa comprare per spendere meno di 200 euro

Strisce di led, faretti da piazzare ai piedi delle piante e cascate luminose. Bastano soltanto 3 oggetti per trasformare il giardino in un angolo di paradiso. E se pensiamo che tutto ciò ci costerà una fortuna ci sbagliamo di grosso. 5 metri di strisce di Led, ad esempio, hanno in media prezzi compresi tra i 10 e i 25 euro. Le cascate si aggirano più o meno sulle stesse cifre. Lampade e faretti hanno invece costi più variabili, a seconda delle dimensioni e della potenza. Ma con una buona ricerca su internet possiamo trovare prodotti di alta qualità a cifre comprese tra i 20 e i 40 euro a faretto.