Ogni tanto il nostro fisico avrebbe bisogno di qualche curetta depurante e disintossicante. Sempre d’accordo con un medico o uno specialista, potremmo decidere di fare un percorso di pulizia dell’organismo. Solitamente quando parliamo di dieta depurativa, viene sempre in mente quella popolare del minestrone. In questo articolo parliamo invece di depurare il fegato e i reni con la tintura poco conosciuta di questo eccezionale ortaggio.

Perché la tintura madre

Se c’è un ortaggio che la scienza dell’alimentazione considera veramente prezioso a livello depurativo è il carciofo. Tanto che da secoli gli amari, i decotti e le tisane fatte con la sua tintura madre sono presenti sulle tavole di mezzo Mondo. Anche solo mangiare i carciofi senza eccessivi condimenti ci consentirà di beneficiare dei suoi nutrienti. Ma abbiamo anche la possibilità di utilizzare la sua tintura madre, ossia la soluzione liquida fatta con la macerazione delle piante. Spesso è unita l’acqua distillata, assieme ad altre soluzioni naturali, per facilitare l’espulsione fisiologica dei grassi e delle tossine. È possibile acquistare la tintura madre del carciofo in erboristeria e farmacia.

Depurare il fegato e i reni con la tintura poco conosciuta di questo eccezionale ortaggio

Il carciofo possiede un polifenolo potentissimo, che risiede nelle sue foglie e che si chiama cinarina. Questa sostanza stimola letteralmente l’uscita dei grassi dagli organi interni, velocizzando lo svuotamento della colecisti. In moltissimi trattamenti di malattie legate al fegato viene utilizzata proprio la cinarina. Senza contare che è riconosciuta anche come essenza specifica per abbassare il colesterolo.

Quanti nutrienti benefici nella cinarina

Pensare di effettuare una cura disintossicante a base di cinarina, con la tintura madre del carciofo è una soluzione assolutamente percorribile. Come dicevamo però, non in autonomia, ma previo consulto medico. La tintura madre del carciofo è comodamente assumibile in gocce durante la giornata ed è anche indicata per contrastare delle momentanee difficoltà di digestione. Consideriamo che alcuni sciroppi e soluzioni per curare le difficoltà digestive contengono infatti la cinarina.

La curiosità storica

Il potenziale reale a favore del fegato da parte del carciofo è stato scoperto dalla medicina abbastanza recentemente. Un tempo infatti era conosciuto sì come diuretico, ma anche soprattutto come afrodisiaco e in aiuto ai bambini che soffrivano di ittero. Risvolti benefici del carciofo e della sua tintura che in effetti ci fanno riflettere su quanto avessero comunque per buona parte intuito i medici di un tempo.

