La zecca nazionale della Francia, la Monnaie de Paris, continua la sua serie numismatica dedicata agli autori più importanti della letteratura estera e francese.

Dopo l’emissione della moneta commemorativa dedicata a Jean de La Fontaine, ora tocca a Dante Alighieri, padre della lingua italiana.

Quest’anno, infatti, si celebra il 700° anniversario della morte del poeta fiorentino. Come avevamo già anticipato ad inizio 2021, anche l’Italia ha dedicato delle emissioni speciali per commemorare questo evento straordinario.

Anche i francesi, quindi, si accodano all’Italia emettendo una moneta commemorativa dedicata al sommo poeta.

Quindi, ecco perché in Francia hanno appena coniato questa moneta d’oro che vale già un mucchio di soldi

Anche le caratteristiche di questa moneta sono molto particolari. Il dritto è comune a quello delle altre monete comprese in questa serie numismatica. Troviamo infatti una penna d’oca, sovrastata da alcune citazioni di autori celebri della letteratura:

la prima frase è di Voltaire: “Le mieux est l’ennemi du bien“;

la seconda è un celebre verso proprio di Dante Alighieri: “Lasciate ogne speranza voi ch’intrate”;

poi troviamo William Shakespeare con “To be or not to be: that is the question”;

ed infine le parole di Nietzsche: “Was mich nicht umbringt,macht mich stärker“.

Sotto la piuma d’oca troviamo il nome della serie numismatica “L’art de la plume” ed il valore nominale.

In basso vi è la sigla “RF”, monogramma della Repubblica Francese.

Sul rovescio della moneta troviamo il profilo di Dante Alighieri, ispirato al celebre ritratto di Botticelli.

La cuffia del poeta, in questa incisione, diventa un palcoscenico della “Divina Commedia” e della sua città natale, Firenze.

Infatti, in alto vi è una croce, che simboleggia Gerusalemme, dalla quale si sviluppano in basso i nove livelli dell’inferno. Poi una stretta crepa conduce ai gironi del Purgatorio, per poi giungere ai novi cieli del Paradiso.

Nella parte inferiore della cuffia, troviamo invece uno scorcio del Duomo di Firenze.

Sul bordo sinistro vi è inciso il nome del poeta con l’anno della sua nascita (1265) e della sua morte (1321).

Materiale, tiratura e valore

Quindi, ecco perché in Francia hanno appena coniato questa moneta d’oro che vale già un mucchio di soldi.

Infatti, sono disponibili due versioni: una con un valore nominale di 20 euro, l’altra di 50 euro.

La prima è in argento 999, con un diametro di 37 millimetri ed un peso di 31,1 grammi.

Coniata in qualità “Proof”, ha una tiratura di 3000 pezzi e sul portale della zecca francese costa 99 euro.

La seconda moneta è in oro 999, con un diametro di 22 millimetri ed un peso di 7,78 grammi.

Anch’essa coniata in qualità “Proof”, ha una tiratura di soli 500 esemplari ed il prezzo è di 650 euro.

Per i collezionisti ed appassionati, questa è un’occasione davvero unica per accaparrarsi queste monete che, col tempo, potrebbero acquisire un valore altissimo.