Fisico scolpito e asciutto come quello di Can Yaman: cosa mangia l’attore per mantenersi così in forma

Tante persone sono alla ricerca della soluzione perfetta per avere un fisico scolpito e asciutto come alcuni divi del cinema e della televisione. Ad esempio, come fa Can Yaman ad avere un fisico così scolpito ed asciutto? Merito dell’allenamento, ma anche della sua dieta.

Da qualche anno l’Italia non può fare a meno dell’attore Can Yaman. Nato a Istanbul nel 1989, Can ha frequentato il liceo italiano e, quindi, appena una delle sue serie di maggior successo è approdata nel nostro Paese, lui non ha assolutamente faticato per integrarsi e trovare lavoro anche nella tv italiana.

Alto, fascino mediterraneo, capelli lunghi hanno incantato donne e uomini che ad oggi lo seguono con affetto e con molta ammirazione. Non fa discutere soltanto per i suoi progetti televisivi, ma negli ultimi mesi si è parlato tanto delle sue relazioni amorose, una su tutte quella con Diletta Leotta.

Tuttavia, la caratteristica che più di tutte gli viene invidiata è il suo fisico. In molti si chiedono: come si fa ad avere un fisico scolpito e asciutto come quello di Can Yaman? Cercheremo di capire le abitudini dell’attore iniziando dal suo allenamento e indagando nei suoi gusti e in quello che gli piace mangiare.

Ormai sappiamo tutti molto bene che per avere un bel fisico e in salute abbiamo bisogno di un insieme di fattori e non di uno soltanto. Ovviamente, per qualsiasi dubbio o per un percorso di allenamento e di dieta occorre consultare un esperto e non affidarsi mai al fai da te.

L’allenamento che rende l’attore così tonico e irresistibile

L’attore mostra spesso sui social gli allenamenti ai quali si sottopone per rimanere in forma. Parte di questi esercizi deve farli per costruire e mantenere i personaggi che interpreta in televisione. Lo abbiamo visto spesso nella sua piccola palestra che è riuscito ad avere nella sua casa di Roma.

Proprio lì, Can si dedica a questi esercizi in particolare:

Piegamenti ad una mano;

Trazioni a una o due mani;

Split squat;

Hip trust.

Questi fanno parte del suo allenamento settimanale, insieme ad altri esercizi che possono variare in base agli impegni e a cosa dice il suo personal trainer. Infatti, il suo allenamento è molto duro ed è ad uno stadio avanzato. Per farlo bisogna essere seguiti da un esperto.

Fisico scolpito e asciutto come quello di Can Yaman: qual è la sua dieta?

Come ha dichiarato lui stesso in diverse occasioni, si rifà alla classica dieta mediterranea cercando di dosare al meglio i carboidrati, le proteine e i grassi. Il suo segreto, però, pare sia quello di abbondare con le spezie. Insieme ad una dieta bilanciata, le spezie sono in grado di dare vitamine e nutrienti molto importanti per l’organismo.

L’attore pare sia un amante incallito dell’aglio, del ginseng, della cannella, di curcuma, vaniglia, dello zafferano e delle erbe come il prezzemolo e il rosmarino. Questo deriva dalla cucina turca in cui si fa largo uso di spezie.

Attenzione, anche lui non è perfetto e si concede qualche sgarro. Da quanto si legge nel web ama tutto della cucina italiana, ma naturalmente cerca di mantenere un certo equilibrio.