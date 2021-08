Per molti di noi il sorriso è davvero importante. Non solo perché come dice il proverbio allontana le medicine, ma anche perché è bello a livello estetico. Sono infatti sempre più gli italiani che rinunciano a qualcosa pur di sistemare i denti. Tantissime famiglie intervengono prontamente già quando i figli sono piccoli per correggere la dentatura. Però poi non dobbiamo dimenticarci che la salute dei nostri denti passa anche dalle piccole azioni quotidiane. E non ci riferiamo solo all’utilizzo di dentifricio, spazzolino, collutorio e filo interdentale. Denti bianchi e splendenti se alla sera limiteremo queste 3 bevande così comuni per avere un sorriso davvero smagliante.

Attenzione a questi splendidi 3 potenziali pericoli

Purtroppo, i 3 maggiori pericoli per lo smalto della nostra dentatura sono tre bevande che per un motivo o per l’altro fatichiamo ad abbandonare:

vino;

caffè;

acqua e limone o spremute di agrumi.

Come consigliano i dentisti non dovremmo assumerli dopo cena, lasciando che i loro acidi agiscano sullo smalto dei denti. È un vero e proprio problema soprattutto per il vino e il caffè che accompagnano i nostri pasti. Poi se pensiamo anche alla ritualità e al sapore del caffè a cui non vorremmo mai rinunciare lasciando che l’aroma ci accompagni. Eppure, tutto ciò è veramente dannoso per i nostri denti e spieghiamone il perché.

Denti bianchi e splendenti se alla sera limiteremo queste 3 bevande così comuni

Partiamo da quella che è un’ottima abitudine per il nostro organismo e ci sentiamo spesso di consigliare nei nostri articoli: bere acqua e limone alla mattina. O un succo di pompelmo o di arancia. Fanno benissimo al metabolismo e disintossicano dandoci energia, ma i loro acidi potenzialmente erodono lo smalto. Il consiglio, quindi non è quello di rinunciare a questa abitudine ma di non dimenticare di lavare dopo i denti con cura.

Il problema del vino, invece, è legato agli zuccheri che sono tra i principali protagonisti della formazione delle carie. Così come i bambini non dovrebbero mangiare troppe caramelle, altrettanto gli adulti non dovrebbero esagerare col vino. A rimetterci non solo fegato e intestino, ma anche il nostro sorriso e la salute dei denti.

Attenzione, infine, alla caffeina del caffè e ai suoi acidi in grado di erodere letteralmente la patina dentale. Ma soprattutto in questo caso il consiglio degli specialisti è quello di lavare sì i denti dopo il caffè, ma aspettando una mezzoretta. Permetteremo così al pH della bocca di equilibrarsi da solo, evitando che gli acidi danneggino i nostri denti.

