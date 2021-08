Non c’è nulla di più sano che una fetta di pane con un po’ di frutta e una spolverata di cannella o anche zucchero a velo. Un pasto equilibrato ottimo per una colazione saporita o anche una dolce e golosa pausa pomeridiana. Con questo spuntino degno di un re da preparare in soli 5 minuti, sarà un gioco da ragazzi poter deliziare gli ospiti.

È proprio questa la ricetta giusta per deliziare tutti

Si tratta di una ricetta facile e veloce da preparare che si può preparare con la frutta che si ha in casa. È uno dei piatti perfetti per godersi la frutta di stagione su una gustosissima fetta di pane da preparare velocemente.

In Francia vengono chiamati french toast ed è il modo migliore per iniziare la giornata, accompagnando una pausa mattutina, pomeridiana o di fine pasto. Da ricordare che non c’e pausa o colazione che tenga senza una buonissima crema caffè spumosa come al bar.

Ci sono molti modi per preparare i french toast, dal dolce al salato. La versione qui proposta è perfetta per tutte le stagioni ed è assolutamente eccezionale se si hanno ospiti da viziare. In alternativa a questi deliziosi toast, si potrà preparare un ottimo tiramisù partendo da una crema soffice e vellutata.

Ingredienti

4 fette pan brioche o pane raffermo

2 uova

un pezzetto di burro q.b.

100 ml latte

cannella in polvere

1 banana

sciroppo d’acero facoltativo

Come deliziare gli ospiti con uno spuntino degno di un re da preparare in 5 minuti

Procedimento

Iniziare la preparazione prendendo un recipiente e con l’aiuto di uno sbattitore elettrico, montare le uova per un paio di minuti. Successivamente prendere il latte e versarlo a filo e continuare ad amalgamare il composto. Infine aggiungere la cannella e assicurarsi che sia tutto ben amalgamato.

Prendere una padella e a fuoco medio far sciogliere un pezzetto di burro e inzuppare le fette di pane nel preparato di uova, latte e cannella. Dovrà essere preparata una alla volta e fatta cuocere su entrambi i lati in padella, per una cottura omogenea.

Dopo la prima fetta, inzuppare la seconda e così via fino a quando non saranno finite le fette di pane. Prendere la frutta che si ha a disposizione, ad esempio una banana, tagliarla a fette, rosolarla per qualche secondo in padella e decorare la fetta di pane. Infine guarnire con una spolverata di zucchero a velo o di cannella.

