Decorare casa per il Capodanno con 5 idee last minute? Ecco come!

La notte più eccitante dell’anno è finalmente arrivata. Non ci sono molte occasioni di festa durante l’anno, perciò dobbiamo goderci al massimo questa serata, a partire dal cenone. Se ti stai chiedendo come decorare la casa la vigilia di Capodanno, la risposta è in questo articolo.

Non servono decorazioni costose comprate ad hoc. Ti basteranno alcuni piccoli accorgimenti per creare la perfetta atmosfera di festa per l’ultimo giorno dell’anno. Ecco come fare. Per prima cosa, raccogli le decorazioni natalizie più glamour dall’albero e dalle varie stanze. Ti serviranno per rendere più caldo e luccicante l’ambiente da festa per Capodanno. Ma preparati, perché oltre alle decorazioni standard riciclate dal Natale saranno degli oggetti insospettabili i veri protagonisti della tua tavola imbandita.

Decorare casa per il Capodanno senza spendere

La parola d’ordine per la notte di San Silvestro è luce. Togli un filo di luci dall’albero di Natale e disponilo intorno alle finestre. L’atmosfera dovrà essere briosa e frizzante e si dovrà respirare aria di festa già a tavola. Lo step successivo sarà poi realizzare dei centrotavola chic, senza cadere nel banale. Per cui, scordati di riciclare il centrotavola che hai usato anche a Natale, a meno che non sia una composizione a base di stelle di Natale.

Procurati degli specchi e posizionali al centro della tavola imbandita e adagiaci sopra un vaso di vetro, possibilmente bello capiente (eventualmente, anche un contenitore di vetro da forno andrà bene). Posiziona al suo interno delle candele adagiate su un filo d’acqua (se hai quelle galleggianti tanto meglio) e delle rose o dei fiori finti (a seconda di quello che hai in casa). Il centrotavola per il Capodanno sarà glamour e decisamente luminoso.

Cosa mettere sul tavolo a San Silvestro

Fruga tra le confezioni dei regali o nel cassetto da cucito e procurati fiocchi e nastri di raso: diventeranno dei perfetti fermatovaglioli. In alternativa, andranno bene anche dello spago e qualche decorazione rubata all’albero di Natale, qualche ciuffo di vischio e delle stampe di orologi antichi che segnano la mezzanotte. Ancora più divertente se hai in casa delle vecchie sveglie, da posizionare qua e là sulla tavola, tutte impostate a mezzanotte. Potrai posizionare queste stampe non solo sulla tavola, ma in giro per la casa (se hai dei glitter, usali per renderle ancora più festose). Se non hai niente di tutto ciò, non temere: un filo (o più fili) di perle, vere o finte che siano, saranno un tocco fascinoso e decorativo sulla tovaglia rossa.

Realizza poi al volo dei cappellini da festa. Usa della carta regalo avanzata o dei fogli di giornale e aggiungici qualche ciuffo di festone preso dall’albero di Natale e qualche stampa di orologio. Infine, se hai dei tarocchi a casa, estraili a caso e posizionane uno per ogni posto a sedere e improvvisa una lettura veloce dei tarocchi ai tuoi ospiti, per predire loro l’oroscopo del nuovo anno. Insomma, di idee last minute per decorare casa per il capodanno ce ne sono davvero tante. Lasciati guidare dalla tua fantasia e non preoccuparti che sia tutto un po’ “too much”, perché a Capodanno tutto è concesso.