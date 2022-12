Stelle di Natale ovunque, ecco dove sistemarle in casa per impreziosire gli ambienti.

Anche Natale è passato e hanno avuto tutti la stessa idea: regalarci una Stella di Natale. Fiore bellissimo, certo. Ma averne 3 o 4 crea piccoli problemi logistici. Fortunatamente possiamo sfruttarle a nostro vantaggio per valorizzare gli ambienti di casa. Ecco quindi dove metterle.

Stelle di Natale e interior design sono in perfetta sintonia, grazie alle ultime tendenze. Negli ultimi anni c’è stato un vero e proprio ritorno alla natura e infatti piante ed elementi naturali sono diventati parte integrante dell’arredamento e vengono utilizzati per decorare la casa. Basta scegliere zone strategiche in cui sfoggiare le nostre preziose piante (o, come in questo caso, le Stelle di Natale). Ricordiamoci anche di prendercene cura nel modo giusto, altrimenti appassiranno prima che ci possiamo anche solo porre il problema.

Dove mettere la pianta

Se abbiamo in casa qualche parete sui toni del verde (magari un bel verde oliva o una bella carta da parati a tema foresta), la nostra Stella di Natale ha già trovato la sua perfetta collocazione. La stanza fortunata si trasformerà in una deliziosa foresta invernale, dal clima caldo e accogliente. Tanto più se nei dintorni abbiamo dei mobili di legno grezzo, che rendono ancora più rustico l’ambiente. Altrimenti, possiamo posizionarle all’interno di cesti di rattan e l’effetto rustico lo avremo in ugual misura. E una l’abbiamo sistemata. Un’altra possiamo collocarla come centrotavola. Racimoliamo qualche pigna o qualche ramoscello dal giardino, aggiungendo qua e là qualche fiocco realizzato con la juta e il nostro centrotavola invernale ci farà dimenticare il solito e banale cesto di frutta. È la pennellata di colore che mancava alla nostra sala da pranzo!

Stelle di Natale ovunque: ecco dove posizionarle

Se abbiamo la fortuna di avere una scala interna nel nostro appartamento o nella nostra villetta in campagna, possiamo collocare strategicamente le Stelle di Natale ricevute in dono sugli scalini, alternate a qualche lucina o qualche led a forma di candela. Atmosfera più invernale di così non c’è! E una volta finite le feste, potremo sostituire le lucine natalizie con delle ghirlande di fiori essiccati, che trasformeranno l’atmosfera da natalizia a naturale, pronta per accogliere la primavera. Che dire del camino? Sembrava aspettasse solo una pianta incantevole e calda come la Stella di Natale per ritrovare il suo splendore. Si sposa fantasticamente con le calze della befana, già appese in attesa di dolci e caramelle. E se non abbiamo il camino, mettiamone due ai lati della finestra.

Una cornice invernale inaspettata che potranno ammirare anche i nostri dirimpettai. Insomma, se dopo Natale ci ritroviamo con Stelle di Natale ovunque, ora sappiamo come sfruttare tutto il loro potenziale, per rendere la nostra casa ancora più bella e calda. Sarà un piacere rincasare ed essere accolti da tanto calore.