Debolezza e stanchezza non sono solo colpa del caldo e dell’estate ma anche di questi 3 alimenti che dovremmo evitare con altri 3 che dovremmo invece assumere

Un maggio così caldo passerà alla storia. Questo, almeno, sostengono gli esperti che avrebbero ravvisato le temperature più alte di sempre a maggio in questo 2022. Bella forza, visto che siamo anche nell’anno più siccitoso e ci aspetterebbe l’estate più torrida di sempre. Un panorama che ha poco di positivo e molto di negativo, anche per il più inguaribile ottimista. Ecco, allora che se stiamo qui a piangerci addosso, non risolveremo assolutamente nulla. Ricordiamoci, invece quanto possa essere importante una dieta equilibrata anche per sentirsi meno deboli e meno affaticati a causa del caldo estivo. Unitamente, all’assunzione di molti litri d’acqua durante la giornata.

Attenzione alla pesantezza di alcuni cibi che rallenterebbero la digestione

Debolezza e stanchezza non sono solo colpa, dunque, del caldo. “Se ti senti debole, mangia un cucchiaino di zucchero”, ce lo dicevano sempre le nostre nonne. Come sempre nella saggezza popolare della nonna c’è un fondo di verità, ma che in questo caso andrebbe anche specificato. Nel senso che è vero che lo zucchero fornisce energia, ma solo nell’immediato, fino al raggiungimento del picco glicemico. Subito dopo, ricomincia la debolezza e il nostro cervello chiederebbe di assumere altri zuccheri. Attenzione, quindi alle merendine e agli snack e a tutti gli alimenti pieni di zuccheri, ma anche alle bevande zuccherate.

Alcolici, compresi, che pur essendo liquidi, contribuirebbero al calo di energia. Questo, perché non contenendo nutrienti, l’alcol fornirebbe solo degli zuccheri e delle sostanze che verrebbero esclusivamente trasformate in grasso. Processo metabolico che garantirebbe una maggiore stanchezza. Un po’ come accade anche con i fritti e i cibi troppo elaborati, che affaticando la digestione, porterebbero a consumare più energie del dovuto. Così, come avviene quando mangiamo troppo, considerando anche che il caldo rallenta la digestione. Attenzione a quelle combinazioni tra cibo e alcol che potrebbero essere la mazzata finale, anche se piacevoli e gustose.

Debolezza e stanchezza non sono solo colpa del caldo e dell’estate ma anche di questi 3 alimenti che dovremmo evitare con altri 3 che dovremmo invece assumere

Ecco, allora, che, come ricordano gli esperti, dovremmo invece assumere più:

proteine magre della carne e del pesce;

legumi;

cereali integrali.

Quindi colpa del caldo ma anche di una dieta poco equilibrata, che invece, troverebbe i nutrienti giusti con questi 3 alimenti utili. Non solo affaticando meno la digestione, ma caricandoci di fibre per pulire l’intestino e di vitamine e minerali per sostenerci.

