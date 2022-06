Il nemico giurato degli automobilisti è senza dubbio l’autovelox. Le macchinette terribili, che multano gli automobilisti che superano il limite di velocità, sono sempre più precise e potenti. Ed una nuova versione di questi autovelox sarà davvero terribile per gli automobilisti. Infatti, andrà ben oltre la semplice contravvenzione per il superamento del limite di velocità. E le multe fioccheranno non appena l’autovelox sarà messo in ogni angolo delle strade.

Nuovi autovelox da 60 multe al minuto per i limiti di velocità ma anche per molte altre infrazioni del Codice della Strada

Si chiama Parifex Nano ed è il nuovo autovelox intelligente che riuscirà a multare sempre più automobilisti. La nuova versione di autovelox, infatti, sembra che sarà in grado di rilevare oggetti fino a 100 metri di distanza. Oltre al superamento dei limiti di velocità l’apparecchio sarà capace di rilevare, a 360° i sorpassi vietati, i passaggi con il rosso al semaforo, la guida sulla corsia di emergenza, il mancato rispetto della distanza di sicurezza o il sorpasso con la riga continua. Tramite un software tecnologico di ultimissima generazione la nuova apparecchiatura riuscirà a captare anche i movimenti dei pedoni e delle bici.

Più multe con il nuovo dispositivo

Ciò che fa notizia, però, è la potenza di fuoco della nuova apparecchiatura. L’autovelox, infatti, potrà arrivare a sanzionare un automobilista al secondo. In pratica, 60 multe al minuto. Questo apparecchio in Francia è stato già omologato e testato. Grazie ad un laser, l’apparecchio misura distanza e profondità degli oggetti e soprattutto, il tempo che impiega un oggetto a fare un determinato movimento. In Francia il Parifex Nano è usato anche per monitorare il traffico in determinate vie cittadine.

La taratura dell’autovelox è piuttosto elevata poiché l’azienda che l’ha inventato sostiene che può arrivare a misurare velocità fino a 250 Km/h. Adesso si sta sperimentando lo strumento come deterrente per chi supera i limiti di velocità. E sembra che sia uno strumento che può essere facilmente montato sul classico stallo degli autovelox, oppure sugli altrettanto classici dispositivi mobili. Sembra che una volta che verranno superate le sperimentazioni francesi, il dispositivo potrebbe essere utilizzato anche in altri Stati, con l’Italia, naturalmente, compresa. E per gli automobilisti potrebbero esserci serie conseguenze, perché inevitabilmente le multe rischiano di diventare sempre molte di più.

I nuovi autovelox da 60 multe al minuto però, solleveranno inevitabilmente diverse polemiche, soprattutto nella Penisola. Infatti non è difficile ipotizzare che ci saranno discussioni sull’opportunità di uno strumento del genere. E sarà sempre il Garante della Privacy a dover dare un giudizio anche dal punto di vista dell’utilizzo dei dati personali.

