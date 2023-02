Davvero usi ancora la candeggina? Per WC pulito e profumato non dovrai spendere 1 euro con questo furbo rimedio

Per WC pulito e profumato non dovrai spendere 1 euro-proiezionidiborsa.it

Il bagno è l’ambiente della casa più esposto al rischio di germi e batteri. La sua pulizia può richiedere molto tempo e fatica e spesso ricorriamo a costosi prodotti in commercio per rendere questo ambiente splendente. Oggi vogliamo concentrarci sulla pulizia del WC, il sanitario più utilizzato nella nostra casa. Possiamo pulirlo e igienizzarlo a fondo a costo zero se usiamo ciò che abbiamo già in dispensa.

Mantenere pulito e profumato il nostro WC può essere molto difficile. Infatti, ad ogni utilizzo, sulle sue superfici si accumulano calcare e germi che possono contribuire alla formazione di incrostazioni e cattivi odori. Le nostre case sono piene di prodotti comuni ed ingredienti che possiamo usare per diversi utilizzi. Pensiamo alla dispensa della cucina, ad esempio. Qui possiamo trovare prodotti utili non soltanto per cucinare, ma anche per le pulizie domestiche.

Con questo articolo ti sveleremo un trucchetto efficace per pulire e sbiancare il WC in modo facile e veloce. Per farlo, useremo 3 ingredienti che tutti noi abbiamo già in casa e che non servirà comprare. Se vuoi saperne di più, continua a leggere.

Davvero usi ancora la candeggina? Possiamo sbiancare e pulire bene e a fondo il WC con 3 ingredienti che abbiamo già in casa

La candeggina è un prodotto a base chimica molto efficace per neutralizzare germi e batteri. Tuttavia, questo prodotto ha anche delle componenti altamente tossiche ed irritanti al contatto. Inoltre, può nuocere all’ambiente. Ecco perché, quando possibile, sarebbe bene cercare di limitarne l’utilizzo.

Può sembrare strano, ma se guardi bene in casa hai già tutto ciò che serve per pulire a fondo i sanitari. Pensa ad esempio al sale: questo prodotto serve per sbiancare, rimuovere macchie, incrostazioni e persino per liberare un WC otturato. Anche il bicarbonato di sodio è formidabile per le pulizie di casa, ma anche per la cura delle piante e persino della nostra pelle.

Se unisci questi 2 ingredienti al detersivo per i piatti potrai ottenere un detergente straordinariamente efficace per la pulizia del WC. Questo prodotto infatti ha un’azione sgrassante e disinfettante, perfetta per rimuovere sporco e cattivi odori. Vediamo come utilizzarlo.

Bastano soli 3 ingredienti per un WC pulito, igienizzato e profumatissimo

Davvero usi ancora la candeggina? Per una pulizia completa del WC, sostituiscila con questa soluzione portentosa. Unisci a mezzo bicchiere di detersivo per i piatti un po’ d’acqua, 2 cucchiai di bicarbonato di sodio e mezzo bicchiere di sale grosso. Mescola il composto e versane metà dentro il WC. Lascialo agisce per almeno 20 minuti e nel frattempo usa l’altra parte di composto per pulire la tavoletta del WC.

Utilizza una spugna morbida e vedrai che la tavoletta tornerà a splendere velocemente. Con lo spazzolone pulisci per bene le pareti interne del WC. Grazie all’azione delicatamente abrasiva del sale grosso potrai rimuovere le incrostazioni più resistenti, mentre il bicarbonato aiuterà a rendere bianco il WC. Infine, il sapone per i piatti regalerà al WC un profumo fresco a lungo. Per finire, usa un panno in microfibra inumidito per rimuovere ogni residuo e il gioco è fatto.