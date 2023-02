È tutta da scoprire la città perfetta per festeggiare il Carnevale tra Milano e Torino

La città perfetta per festeggiare il Carnevale-Laurom, Public domain, via Wikimedia Commons

Febbraio è il mese del Carnevale. In molte città si festeggia solo per una settimana, in altre, invece, esso dura molto di più. Una sorta di rituale che, finalmente, dopo due anni problematici causa Covid, tornerà in tutto il suo splendore anche nei luoghi più storici di questa festa. Pensiamo a Venezia, Viareggio, ma non solo. In Piemonte c’è un’altra realtà molto importante da questo punto di vista. Scopriamo insieme quale.

Se pensiamo alla festa di Carnevale subito la mente va a due città famose nel Mondo per questo. Rio de Janeiro in Brasile e Venezia in Italia. Subito dopo ecco che, restando nel nostro Paese, potremmo citare Viareggio. Un podio di tutto rispetto che, però, non deve far passare in secondo piano altre città. Magari meno famose, ma in cui poter comunque vivere il clima festoso del Carnevale.

È il caso di un Comune che si trova quasi a metà tra i due più grandi centri metropolitani del Nord, ovvero Milano e Torino. Appartenente alle Regione Piemonte, è tutta da scoprire la città che potrebbe essere tranquillamente visitata durante questo mese di febbraio. Per scoprirla e per vivere una delle celebrazioni carnevalesche più suggestive di tutta Italia. Stiamo parlando di Ivrea.

Cosa vedere a Ivrea

Poco più di 22mila abitanti. Dal 2018 è entrata a far parte del Patrimonio Unesco. Si trova a pochi chilometri dalla Valle d’Aosta, ma è anche il vertice di un ideale triangolo con il capoluogo piemontese e Milano. Bagnata dalla Dora Baltea, il suo centro storico si trova su una collina che non raggiunge i 300 metri.

Resa famosa nel Mondo dall’Olivetti, una delle eccellenze industriali del territorio, è un Comune da visitare, in particolar modo sotto Carnevale. Questo perché ha una grande tradizione legata a questa festività. Tuttavia, prima di soffermarci sul programma della festa è giusto indicare alcune attrazioni da vedere. A cominciare proprio dal Museo tecnologico che mostra le mitiche Lettera 22 e la Valentine, prodigi della tecnica Olivetti di un’epoca che oggi sembra preistoria. O, restando in tema, l’ex Hotel La Serra, una struttura avveniristica per gli anni Sessanta, a forma di macchina da scrivere. Con 55 unità abitative, una piscina e due gallerie commerciali.

Per gli amanti della storia più lontana, invece, ecco l’anfiteatro romano, il castello e la Cattedrale di Santa Maria Assunta, tutte visitabili nel piccolo centro storico.

È tutta da scoprire la città di Ivrea ed anche il suo programma del Carnevale

Tre domeniche dense di eventi per il programma del Carnevale 2023. A partire dal 5 febbraio, con la presentazione degli Abbà, con protagonisti i bambini. Due di loro verranno scelti per rappresentare le cinque parrocchie della città. Saranno mostrati al pubblico, sotto la loro abitazione, dal Generale e dal Sostituto Cancelliere che li leveranno al cielo per l’acclamazione.

Il 12 febbraio, poi, ci sarà la presentazione dei carri con le sfilate per il centro storico. Il clou, però, sarà domenica 19 febbraio con la famosa battaglia delle arance. Tre giorni in cui ci si prenderà ad “aranciate”, rigorosamente non buone da mangiare. Il motivo? Tante sono le leggende intorno a questo gesto, di sicuro con un denominatore comune: la ribellione del popolo verso i potenti. Una tradizione che tornerà nel 2023 dopo due anni di stop. Tra Milano e Torino, è tutta da scoprire la città fantastica di Ivrea, con il suo storico Carnevale, assolutamente da visitare, soprattutto il 19 febbraio.