Pochi sanno cosa fare se il WC si intasa e come sturarlo da cacca e carta senza usare il bicarbonato

Cosa fare se il wc si intasa e come sturarlo-proiezionidiborsa.it

Scopriamo insieme come sturare il water intasato con metodi naturali e fai da te senza usare scopino né bicarbonato in modo davvero facile e veloce.

Tra i problemi domestici più comuni c’è il WC intasato. Quando gli scarichi rimangono bloccati da oggetti o rifiuti organici possiamo trovarci davvero in difficoltà. Non riuscire a scaricare l’acqua del WC può metterci a disagio, soprattutto se in casa abbiamo ospiti o familiari.

Fortunatamente, non sempre serve l’intervento dell’idraulico, ma possiamo risolvere il problema adottando dei pratici rimedi casalinghi. Oggi vogliamo svelare dei trucchi che possono aiutarci a risolvere il problema facilmente.

Cosa non gettare nel WC

Per evitare ostruzioni dobbiamo limitarci a gettare nel WC la carta igienica. Anche in questo caso, però, attenzione alle quantità, perché se ne buttiamo troppa il WC potrebbe intasarsi comunque.

In ogni caso, evitiamo assolutamente di buttare nel WC oggetti di carta come tovaglioli e panni assorbenti. Dobbiamo anche evitare di smaltire nel water pannolini, sigarette, fondi di caffè e altri residui grassi di cibo. A lungo andare questi possono intasare gli scarichi e darci mille problemi.

Pochi sanno cosa fare se il WC si intasa, ecco come liberarlo facilmente con rimedi casalinghi

Se il WC è otturato, la prima cosa da fare è cercare di capire che cosa lo blocca e provare a liberarlo. Questa operazione può richiedere un po’ di tempo, ma non è affatto difficile come sembra.

Procuriamoci uno sturalavandino dalla gomma spessa e dal manico robusto. Usiamolo sopra lo scarico, spingiamo lo sturalavandino verso il basso e procediamo con forza. Dopo qualche movimento, ciò che blocca lo scarico dovrebbe iniziare a muoversi fino ad uscire.

Usando un paio di guanti rimuoviamo i rifiuti e il problema sarà risolto.

Per sturare velocemente il water può bastare un filo di ferro

Molte persone non possiedono uno sturalavandino. Per ovviare al problema, basterà usare un semplice filo di ferro. Modelliamolo a forma di gancio, in modo che questo possa smuovere l’ostruzione. Inseriamolo nel condotto del WC e proviamo a liberare lo scarico.

Ripetendo l’operazione più volte, possiamo riuscire a risolvere il problema. Anche in questo caso, rimuoviamo i rifiuti e avremo di nuovo un WC funzionante.

Come sbloccare il WC intasato e risolvere il problema dello scarico lento

Pochi sanno cosa fare se il WC si intasa e a volte basta usare ciò che abbiamo in casa per risolvere dei comuni problemi domestici. Se il WC scarica lentamente o è del tutto otturato, possiamo usare 2 ingredienti che ognuno di noi ha in cucina. Il bicarbonato è un rimedio più che valido per liberare e sbiancare il WC, ma dobbiamo sapere che ci sono altri rimedi altrettanto efficaci.

In caso di WC otturato, usiamo aceto di vino e sale grosso. Questo rimedio non solo aiuterà a liberare gli scarichi, ma non arrecherà danni alle tubature. La sera, prima di andare a dormire, buttiamo 2 manciate di sale grosso nel WC e un litro di aceto di vino bianco.

Lasciamoli agire per tutta la notte e la mattina scaldiamo una pentola d’acqua. Quando raggiunge l’ebollizione, gettiamo l’acqua nel WC per rendere di nuovo gli scarichi veloci e avere un water libero da ostruzioni.