Addio alle macchie con un rimedio formidabile per pulire e lavare il divano in pelle senza rovinarlo

Le macchie sul divano sono tra le più comuni in casa. Toglierle non è sempre facile, soprattutto se si tratta di maneggiare la pelle. Per fortuna, grazie a una soluzione casalinga velocissima potremo rimetterlo a nuovo in un batter d’occhio. Vediamo come fare.

Lo usiamo per guardare la TV, leggere un buon libro o schiacciare un pisolino. È il divano di casa, un accessorio d’arredo indispensabile per mille motivi. Lo troviamo in forme e materiali diversi, ma la pelle è tra i più pregiati. Chi lo possiede sa bene che, per quanto elegante e durevole sia, ha bisogno di attenzioni. La delicatezza e la facilità con cui si sporca non si possono assolutamente trascurare.

Ci sono tanti modi per comprometterne l’integrità. Macchie di cibo, segni di biro e perfino la pipì del cane potrebbero comparire all’improvviso. Per sbarazzarcene e far tornare il tessuto perfettamente nuovo, dovremo chiedere aiuto a un rimedio eccezionale in tante occasioni. E ciò che è davvero sbalorditivo è che il necessario si nasconde proprio in casa, davanti ai nostri occhi.

Consigli per la cura

Per mantenere intatta la pelle del divano dovremo occuparci regolarmente della sua manutenzione. Non si tratta di azioni faticose, ma di piccoli gesti importanti per l’igiene. La pulizia ordinaria prevede di passare un panno delicato o uno straccio in pelle di daino sulla superficie, per eliminare la polvere in eccesso. Eseguiamo questo procedimento almeno una volta alla settimana. Nel caso avessimo bisogno di un po’ di supporto in più, potremmo servirci dell’aspirapolvere. Occhio però a usarlo con cautela e senza sfregare, per non causare eventuali graffi sulla pelle.

È ora di dire addio alle macchie con un rimedio igienizzante fatto in casa

Mentre siamo intenti a guardare la nostra serie TV preferita spaparanzati sul divano, ci accorgiamo di aver versato il succo che stavamo sorseggiando. Di corsa abbiamo provato a tamponare con della carta assorbente, ma con nessun esito incoraggiante. Cosa fare in questo caso? Semplice, non ci resterà che preparare una soluzione pulente con due comuni ingredienti della casa. Parliamo di acqua distillata e sapone neutro.

Usiamoli per creare una miscela e testiamola su un angolo nascosto del divano, per accertarci che non lasci aloni. In seguito, la distribuiremo sulla superficie con un panno di microfibra, evitando di sfregare. Lasciamola agire per qualche istante, poi effettuiamo un risciacquo con un altro panno inumidito. Questo procedimento è efficace anche sui residui di caffè, tè e inchiostro e ci consentirà di dire addio alle macchie con un rimedio affidabile.

Un segreto per nutrire e ravvivare la pelle del divano

La pelle è un materiale che andrebbe non solo pulito, ma anche lucidato. Per farlo potremmo applicare della cera vergine annualmente, acquistabile su internet o presso i negozi specializzati. Oppure, una volta al mese, potremmo perfezionare la pulizia con del latte scremato. Distribuiamone una dose su un batuffolo di cotone, poi passiamolo con delicatezza sul tessuto. In men che non si dica lo nutriremo a fondo, restituendogli la brillantezza che merita.