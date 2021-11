Ogni anno è sempre la stessa storia, con l’arrivo della stagione natalizia siamo costretti a spendere eccessive quantità di denaro per le decorazioni.

Potrebbe, però, non essere un obbligo, dato che esistono alcune tecniche di riutilizzo che ci potrebbero evitare una spesa non proprio indifferente. Infatti, chi spende tanto per le decorazioni natalizie non sa che potrebbe ottenerle gratis tramite il riciclo creativo. Scopriamo come.

Due idee originali di riciclo creativo

Un’idea di riciclo creativo davvero unica e interessante è proprio quella di utilizzare le vecchie vaschette di alluminio per creare fantastiche decorazioni dell’albero. Basterà prendere un paio di forbici o una matita e un nastro colorato per avere tutto l’occorrente per il nostro piccolo progetto.

Prendiamo le forbici e ritagliamo una stella dal fondo della vaschetta. Con la matita, facendo pressione con la punta, iniziamo a praticare dei solchi sull’alluminio. Una volta che avremo finito, basterà rigirare il foglio e scopriremo che avremo creato dei fantastici decori in rilievo. Pratichiamo un foro su una estremità, inseriamoci dentro un nastro ed ecco che avremo ultimato la prima di tante decorazioni gratis.

Un’altra idea interessante potrebbe poi essere quella di usare dei vecchi fogli di giornale per dei piccoli angioletti con carta, pizzo e bottoni.

Ripieghiamo il foglio su sé stesso in striscioline fini e chiudiamo con un bel fiocco usando del nastro di pizzo e dei bottoni a decorazione.

Il fiocco non andrà fatto al centro ma invece vicino a una delle estremità, in modo che una volta aperta la carta sembrerà proprio un angioletto. L’effetto desiderato sarà quello di un piccolo ventaglio capovolto, con una striscia di pizzo e bottoni al centro, al quale aggiungeremo dietro delle ali di carta: un piccolo cherubino dal vestito vaporoso fatto con materiali di riciclo.

Un’altra idea di riciclo davvero interessante é poi quella di usare i vecchi fogli di giornale per creare e decorare delle originali corone di Natale. Utilizzando qualche vecchio giornale, basterà accartocciarne qualche foglio per bene e dargli la forma di un anello spesso.

Fatta la base dovremo poi ricoprire tutto con altri fogli di giornale non accartocciati, fissandoli per bene con la colla. Questo sarà il corpo centrale della nostra corona che potremo decorare utilizzando sempre gli stessi materiali.

Le idee potrebbero essere allora tantissime, ma per attenerci alla tradizione potremo ritagliare delle foglie e ripiegare il giornale come dei piccoli fiori. I più semplici da preparare saranno delle piccole rose di carta, per le quali basterà arrotolare dei fogli a formarne i boccioli.

Fissiamole assieme alle foglie con la colla sulla corona e il gioco sarà fatto. Avremo ottenuto una bellissima corona riciclata da appendere alla porta di casa.

