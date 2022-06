Per allontanare le lumache dal nostro orto senza far loro del male basta questo trucco elementare che ci porterà un sacco di benefici

Tutti coloro che hanno avuto un angolo dedicato alla coltivazione di qualche pianta sanno perfettamente quanti problemi possano portare le lumache. Da metafora fiabesca della tranquillità del vivere, possono trasformarsi in terribili incubi per gli amanti del pollice verde. Questi invertebrati, infatti, sia che abbiano il guscio che ne siano sprovvisti, non fanno grossi sconti. Che si tratti di piantine ornamentali, fiori, piante grasse oppure ortaggi da foglia, le lumache ne sono divoratrici insaziabili.

Si avvicinano specialmente nelle ore serali, quando la morsa del caldo si attenua e consente loro una maggiore libertà di movimento. Così urge correre ai ripari, anche se per gradi. Prima ancora di ricorrere a pesticidi ci dovremmo pensare attentamente. Questi contengono sostanze chimiche di certo efficaci, ma sono poco delicati per la terra e per gli animali stessi. Di certo non il massimo, quindi meglio se possiamo evitare. E allora cosa fare per allontanare le lumache dal nostro orto?

Una soluzione elementare ma efficace

Basta armarsi della saggezza delle tradizioni delle campagne, confermate però dalla chimica. La pianta di salvia, una delle più celebri piante aromatiche, è un naturale nemico delle lumache. La sua semplice presenza è un repellente per loro, che si terranno lontane da un aroma tanto fastidioso. Potremo allora piantarne esemplari nelle zone perimetrali dell’orto o del giardino e creare un’area protetta.

Se vogliamo assicurarci un ruolo ancora più efficace, utilizziamo questo ulteriore trucco. Prendiamo delle foglie dalla nostra salvia, spezzettiamole e distribuiamole in giro per l’orto. Altrimenti, sfruttiamone l’effetto aggiungendo delle foglie nel momento della pacciamatura.

Ovviamente la precisione può aiutare. Anche se è difficile scorgerle di sera, di prima mattina potremo renderci conto del loro passaggio seguendo i sentieri color argento che lasciano dopo il loro passaggio. Peraltro, secondo gli esperti ogni esemplare di lumaca sarebbe in grado di lasciare fino a 400 uova. Monitoriamo la loro presenza soprattutto nei luoghi nascosti ed umidi.

Per allontanare le lumache dal nostro orto senza far loro del male basta questo trucco elementare che ci porterà un sacco di benefici

Già che abbiamo esemplari di salvia, non dimentichiamoci delle qualità dermopurificanti e stimolanti di questa pianta prodigiosa. Si tratta di un rimedio ideale per rendere la pelle luminosa e libera dai fastidiosissimi punti neri. Merito delle proprietà antiinfiammatorie e antisettiche. Basta poco per preparare il fumento che ci farà brillare di fronte a tutti.

Dobbiamo solo aguzzare l’ingegno per migliorare in pochi gesti molti problemi. Il trucco sta, come al solito, nelle proprietà ammirevoli della natura.

Lettura consigliata

Per ottenere un basilico rigoglioso è importante non solo sapere come curarlo e dove piantarlo ma anche compiere a giugno questa operazione