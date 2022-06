Ci avevamo quasi creduto. Che dopo la rottura con Tommaso Trussardi, Michelle Hunziker potesse avere un ritorno di fiamma. In fondo, nella sua leadership all’interno del programma tutto calibrato su di lei «Michelle Impossible», ne vediamo di belle. Michelle invita Eros. Lui canta e lei balla con tanto di commozione e bacini finali sulle labbra. Adesso, anche se il bacio furtivo potrebbe non significare nulla, per un attimo crediamo in una favola da sogno. Eppure scopriamo notizie diverse e altro che Eros Ramazzotti, Michelle Hunziker è nel pieno di una nuova fase della sua vita.

Le foto

I fatti dicono altro. E altro che Eros Ramazzotti, Michelle Hunziker sceglie un periodo di relax con il nuovo amore. I paparazzi scovano lei al largo della Sardegna in dolce compagnia. Si tratta del chirurgo Giovanni Angiolini, ex concorrente di Grande Fratello nell’edizione del 2015. Spuntini, coccole e baci a bordo. Quanto basta per non avere dubbi. Contestualmente, l’ex Trussardi fa il papà. Infatti è con le figlie Sole e Celeste a Gardaland, il notissimo parco divertimenti. Con tanto di cane al seguito. Tutto per far felici le piccole e regalare loro momenti indimenticabili.

Altro che Eros Ramazzotti, Michelle Hunziker è in vacanza con una nuova fiamma

Michelle, sempre nel programma che lei conduce e che percorre la sua carriera, parla anche del suo passato. Dei momenti difficili in cui, frequentando «persone sbagliate», pensa la madre sia una persona da cui tenersi lontana. Poi, nel tempo, ha modo di capire che non è così e si riconcilia, dice, con sé stessa. Ma anche con la madre e la sua storia personale. Anche per questo in molti immaginano una riconciliazione anche con Eros. Che evidentemente è solo di amicizia. Eros, infatti, al momento pare essere tutto dedito al lavoro. Dapprima il lancio del nuovo singolo Ama e poi l’album a settembre. Della sua vita privata attualmente si sa poco. Rimaniamo al presunto flirt del 2021 con Marta Delogu che, però, sia lei che lui smentiscono.

