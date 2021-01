Pronte a lasciarvi alle spalle il grigiore invernale e la sua pesantezza? Dopo mesi di pandemia trascorsi un po’ più sciatte e in tuta, è il caso di prepararsi ottimisticamente per tempi migliori. Via fermagli, pinze ed elastici dai capelli, è arrivato il momento di alleggerire le chiome, dandoci un taglio. Ma quale sarà il look più cool nei prossimi mesi? L’intramontabile caschetto!

Dagli anni sessanta ad oggi continua a spopolare nelle sue infinite varianti. Corto, lungo, geometrico o scalato, il caschetto regala sempre un’immagine femminile, fresca e sofisticata. Ma attenzione, il 2021 vuole linee morbide, asimmetriche e indefinite, quindi assolutamente da evitare le squadrature.

La parola d’ordine è “be natural”. Strizza l’occhio al vintage, ma non disdegna neanche lo stile minimalista degli anni 90; la scelta dipenderà dal viso e dallo stile personale. Riccio o liscio, con o senza frangia, l’importante è che abbia carattere. Il Team di Proiezioni di Borsa, sempre aggiornato sulle nuove tendenze, propone direttamente dalle sfilate Primavera Estate 2021 i migliori tagli a caschetto per vere fashion victim.

Chin bob, il caschetto che non ha età!

La lunghezza non supera il mento, le punte sono dritte e la scalatura è quasi invisibile. Si adatta a qualsiasi fisionomia, a qualsiasi piega e a qualsiasi colore, insomma davvero versatile. Qualsiasi nuance si scelga, la cosa importante è che regali luminosità alla lunghezza e alle punte. Chi ha una carnagione più ambrata potrà osare con un grey bob magari mosso, una scelta di carattere e molto modaiola.

Hacked bob, il ribelle

Ovvero il “bob hackerato”, un taglio più ribelle e particolare, vagamente anni ‘50. Le punte appaiono svuotate e il movimento è più naturale. La lunghezza si mantiene appena sopra o sotto le orecchie ma si “spettina” con scalature e giochi di texture sorprendenti. Un’ottima scelta per chi ha una chioma folta, difatti la alleggerisce e consente una piega più veloce.

A line bob, un classico

Particolarmente di tendenza per il suo fascino retrò, l’ A line è un caschetto dalla forma scampanata e asimmetrica, con punte leggermente più lunghe sul davanti rispetto alla nuca e appena incurvate. Allunga visivamente il collo e armonizza i volti dalle linee più dure. Adatto a donne di qualsiasi età si può portare sia liscio che con le onde, ed è perfetto per valorizzare e illuminare le sfumature dei capelli.

Wavy bob, il caschetto mosso

Anche detto wob, è un caschetto dalle onde naturali, un taglio medio corto volutamente spettinato e facile da gestire anche se si dispone di poco tempo. Ideale per chi vuol nascondere delle orecchie importanti, o per assottigliare e addolcire un viso dalle linee dure e squadrate. Se completo di frangia o ciuffi, aiuta a smussare zigomi e mento. Adatto sia alle più giovani che alle donne più mature con i giusti accorgimenti, è perfetto in estate con un effetto bagnato.

Caschetto con frangia

Questo tipo di caschetto sta bene a donne di qualsiasi età e ne valorizza i lineamenti. La scelta della frangia corta e pari, o più lunga e aperta, è lasciata alle preferenze personali. Di sicuro il tipo a tendina è perfetto per chi ha capelli sottili, regala un look molto naturale e lineamenti più morbidi. Magari da abbinare ad un caschetto dalla scalatura appena visibile per guadagnare volume e leggermente asimmetrico tra davanti e dietro. Ma si può anche osare con linee mosse e dotate di volume sulle punte. Per chi ha una fronte ampia invece è meglio uno sleek bob, ideale per i capelli lisci naturali.

Una volta individuati dalle sfilate Primavera Estate 2021 i migliori tagli a caschetto per vere fashion victim, rimangono da esplorare i colori e le sfumature del momento. Per saperne di più basta cliccare su questo link.