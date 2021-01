I minestroni e le passate sono ottimi per tutta la stagione fredda. Sono buonissimi, caldi e nutrienti. L’unica loro pecca è quella di non piacere molto ai bambini. Un modo per far sì che anche i più piccoli mangino le minestre è usare gli ingredienti giusti. Questi devono essere colorati e profumati, così da attirare la curiosità di tutti.

Per esempio, si può utilizzare la zucca. Il suo colore dà un tocco in più ai piatti invernali e i bambini la adorano. Se la si abbina ad altri ingredienti, poi, il risultato è pazzesco. Ecco come preparare una squisita passata invernale che farà innamorare grandi e piccini.

Pochi ingredienti per un piatto gustosissimo

Per preparare 4 porzioni di questa passata squisita e colorata serviranno pochissimi ingredienti. Ecco quali:

1 kg di zucca; 200 g di patate; Mandorle pelate q.b.; Olio extravergine d’oliva q.b.; Sale q.b.

Per quanto riguarda la zucca, si può scegliere la qualità che più si preferisce. Per esempio si può utilizzare la zucca Hokkaido. Questa varietà apporta molti benefici al nostro corpo. Per scoprirli si può leggere questo altro articolo.

Sbucciare la zucca se necessario. Lavare e pelare le patate. Tagliare grossolanamente zucca e patate a cubetti piccoli. Prendere una pentola capiente. Metterci la zucca e le patate tagliate a cubetti. Coprire il tutto con dell’acqua. Aggiungere una manciata di sale grosso e mettere a scaldare sul fuoco. Coprire con un coperchio e portare a ebollizione. Far cuocere per circa 30 minuti.

Intanto prendere una manciata di mandorle e farle tostare in padella. Tritarle grossolanamente con una mezzaluna o un mixer. Dopo mezz’ora togliere zucca e patate dal fuoco. Passare il tutto in un passaverdure o frullare con un frullino a immersione. Servire la passata e guarnire con le mandorle tritate e un filo di olio extravergine d’oliva.