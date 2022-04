Oggi è martedì 19 aprile. Considerando che ieri era festa, a tutti sembra un po’ che oggi cominci una nuova settimana. Nonostante infatti non sia lunedì, in questa giornata si riprendono i ritmi della solita vita, fatta di casa, lavoro e scuola. Durante le festività pasquali appena trascorse, la maggior parte delle persone si è presa una breve pausa ristoratrice. Come ogni inizio settimana, andiamo allora a dare un’occhiata allo zodiaco. Come ben sappiamo, infatti, in cielo gli astri sono in perenne movimento. Questo incedere costante di stelle e pianeti ha ripercussioni, positive o meno favorevoli, sui vari segni zodiacali.

Per varie settimane, il protagonista indiscusso dello zodiaco è stato il segno dell’Ariete. Non meno favoriti sono stati anche il segno dei Pesci e del Sagittario. Ma ora le cose stanno per cambiare. Proprio oggi, infatti, Sole e Mercurio entrano nel segno del Toro. Segno che, tra l’altro, festeggerà il compleanno a partire da domani e nelle prossime settimane.

Dal 19 aprile, con Sole e Mercurio in Toro, la fortuna bacerà 2 segni zodiacali con grandiose novità e cambiamenti rivoluzionari

Questo movimento astrale sarà estremamente favorevole per il segno del Toro. I nati sotto questo segno saranno infatti più espansivi e comunicativi. Avranno la grinta per portare avanti nuovi progetti. I successi non tarderanno ad arrivare e, con essi, anche le soddisfazioni economiche. Ma non è tutto: a dominare la scena, ci sarà infatti anche il pianeta Venere. Questo, in congiunzione con Urano, porterà parecchie novità. Quest’altro evento astrologico darà la forza al Toro di prendere decisioni anche molto importanti, che potrebbero addirittura rivoluzionare alcune certezze raggiunte nel corso del tempo.

Insomma, per i nati nel segno del Toro si prevedono, quindi, giornate belle intense, perché il cielo creerà le opportunità più adeguate per dire basta a situazioni che ormai da tempo sono in stallo. Il discorso vale sia per il campo lavorativo che per la sfera sentimentale. Le storie d’amore ormai stanche, e arrivate al capolinea, termineranno. Possibilità di trovare qualcuno di interessante con cui cominciare a pensare ad un futuro migliore.

Scopriamo insieme quale sarà l’altro segno super fortunato

Il Sole che entra nel segno del Toro porterà benevoli influssi anche al segno della Vergine. I nati sotto questo segno saranno forti e in grado di affrontare le novità in arrivo. Per molti, infatti, questa settimana sarà all’insegna dell’amore. In particolare, le coppie di lunga data ritroveranno armonia e complicità, anche grazie ad un pizzico di passionalità. È il momento giusto per pensare a progetti importanti, come il matrimonio, una convivenza o un bebè. Chi è single potrà fare incontri importanti che potrebbero portare alla nascita di nuove storie d’amore. Settimana al top anche per quanto riguarda il lavoro. Molte opportunità in vista e tante soddisfazioni. Abbiamo così scoperto cosa accadrà per due fortunati segni a partire dal 19 aprile, con Sole e Mercurio nella casa del Toro.

