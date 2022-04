È ormai passata un’intera settimana dall’inizio di aprile. Ci troviamo nel bel mezzo della primavera e mancano pochissimi giorni a Pasqua. Nei giorni scorsi, la Luna nuova ha favorito l’Ariete e altri 5 segni. Il movimento di astri e pianeti non si ferma mai. Il loro moto continuo influisce, positivamente o negativamente, sui vari segni zodiacali. È proprio per questo motivo che molti di noi aspettano con ansia il momento giornaliero della lettura dell’oroscopo. Che ci si creda in maniera più o meno profonda, è fuor di dubbio che il quadro astrologico, in qualche maniera, si riflette poi sulle nostre vite.

Pochi giorni fa, Venere ha abbandonato il segno dell’Acquario ed è entrato nel segno dei Pesci. Per questo motivo, molti segni (tra cui, appunto, i Pesci) godranno di giornate ricche di amore, romantiche e passionali. In questa settimana, e più precisamente mercoledì 6 aprile, è avvenuto un altro interessante movimento degli astri: la forte congiunzione di Sole e Mercurio in Ariete. Andiamo quindi a scoprire cosa questo significherà per alcuni di noi.

Pesci e Sagittario sulla cresta dell’onda, ansia e stanchezza tormenteranno questi 2 segni zodiacali, sorprese in arrivo per il Capricorno

I Pesci saranno gli indiscussi protagonisti della settimana. Con il loro amorevole e affabile modo di fare, sapranno essere al centro dell’attenzione. Cercati e ammirati da tutti, avranno grandi soddisfazioni soprattutto in campo sentimentale. Miglioreranno di gran lunga anche i rapporti di amicizia e quelli familiari. I single potranno fare incontri interessanti. Occhio soprattutto a Cancro, Gemelli e Leone, meglio se ascendente Bilancia.

Giornate intensamente positive anche per il Sagittario. Per questo segno questo è infatti proprio il momento giusto per fare progetti e prendere decisioni, anche importanti. La buona sorte assisterà i nati sotto il segno del Sagittario, tanto che questi potranno avere intuizioni geniali. Il weekend si prevede molto piacevole. Ideale per organizzare gite e uscite con gli amici.

Gli amici del Capricorno, invece, stanno vivendo una settimana piuttosto faticosa, piena di contrattempi e grattacapi. Ma non devono disperare. Dopo tanta fatica, i Capricorno saranno ben ricompensati, infatti, perché domenica 10 aprile li aspetta una gran bella sorpresa!

Scopriamo quali sono i 2 segni per i quali le cose non saranno poi così tanto rosee

Come sempre accade, le cose non possono girare bene per tutti. Lo zodiaco è un po’ come la ruota della fortuna. Dopo aver svelato Pesci e Sagittario sulla cresta dell’onda, andiamo a dare notizie non proprio piacevoli a qualcun altro.

Per lo Scorpione il clima non è dei più sereni. In molti ambiti la situazione è piuttosto pesante e si va avanti con grande fatica. Ogni cosa va guadagnata con sudore. Inoltre, per riuscire a portare a casa dei buoni risultati, bisogna mostrarsi comprensivi e malleabili.

Decisamente sotto stress, infine, il segno del Cancro. Sole e Mercurio rendono i nati sotto questo segno parecchio ipocondriaci. Una condizione aggravata dalla libertà del post pandemia. Pauroso e pieno di ansie, il Cancro sarà quindi petulante, lamentoso e molto irrequieto. Attenzione, perché tutti questo atteggiamenti potrebbero portare ad insanabili rotture con gli altri.

