Il settore dell’Industria dell’automobile, ormai da tempo, viaggia decisamente verso l’elettrificazione. Tutte le case costruttrici di auto si stanno muovendo nella direzione delle nuove auto a batteria. Non poteva essere da meno il fiore all’occhiello dell’Industria italiana cioè la FIAT. Presto le tradizionali auto alimentate a benzina e gasolio verranno sostituite del tutto dalle auto elettriche.

Dal 1° luglio 2022 stop alle auto a benzina e diesel da parte della FIAT che punta su ibride ed elettriche

La nuova generazione di auto elettriche, ormai già abbastanza diffuse, finiranno con l’essere le uniche in circolazione. Si tratta di un obiettivo comune a tutte le marche di auto. Per esempio, la nostra FIAT, dal primo luglio ha deciso di fermare il commercio delle auto endotermiche in Gran Bretagna. Una scelta in assoluta controtendenza rispetto alle critiche che molte case costruttrici hanno prodotto nei confronti della transizione elettrica.

Quasi tutti i Governi occidentali, però, hanno deciso di completare la transizione entro il 2035. La FIAT, quindi, si avvicina sempre di più alla sostituzione delle auto a propulsione termica con quelle a batteria. Una decisione che stride anche con quanto sta accadendo in Italia.

Per esempio, il Ministro Giorgetti ha dichiarato negli ultimi giorni che occorre cautela e che il passaggio dalle termiche alle elettriche non va fatto con la fretta. Il titolare del MISE infatti, continua a non essere perfettamente in linea con i diktat europei che vorrebbero imminente la completa transizione elettrica. Anche diverse case automobilistiche più di una volta hanno mosso appunti contro queste decisioni. Resta il fatto che le posizioni sono inevitabilmente differenti. Da un lato i Governi, che puntano a risolvere la questione ambientale, con la riduzione delle emissioni inquinanti dovute alla circolazione di auto endotermiche. Dall’altro lato ci sono le case automobilistiche che vedono nella transizione elettrica un cambio di rotta radicale che inciderà anche sui costi di produzione.

Solo elettriche ed ibride dal primo luglio

La notizia del momento e che la FIAT nel Regno Unito ha deciso di accelerare i tempi. Infatti, la casa costruttrice italiana che adesso fa parte del Gruppo Stellantis, ha deciso che dal 1° luglio prossimo, in Gran Bretagna, non venderà più auto alimentate a benzina o gasolio. In pratica, dal 1° luglio 2022 stop alle auto diverse da quelle elettriche.

Il mercato anglosassone sarà votato solo ad auto elettriche ed ibride. La decisione è nata anche dal trend che ormai da tempo ha preso il mercato dell’auto in Gran Bretagna. Infatti, nel Regno Unito le autorità hanno deciso che sarà dal 2030 che scatterà il divieto di vendita per le auto endotermiche.

FIAT ha calcolato di anticipare i tempi visto anche il boom che nel Regno Unito le auto ibride ed elettriche hanno avuto negli ultimi anni. Le statistiche, infatti, indicano la Gran Bretagna come un Paese virtuoso da questo punto di vista. Solo il 40% delle auto nel 2021 sono state a combustione. Un segnale questo che ha spronato la FIAT, al lancio di Panda, 500 e 500 X ibride ed elettriche. E adesso la decisione dei vertici di FIAT di bloccare di fatto le vendite delle auto endotermiche già da questa estate.

Lettura consigliata

Tutte annullate queste multe per i conducenti e rimborsi possibili con una facile procedura