L’estate è ormai alle porte e la maggior parte delle persone sta sognando un periodo di relax sotto l’ombrellone con una birra ghiacciata in mano. Per questo, dopo aver dato parecchi consigli su dove andare in vacanza, oggi spieghiamo invece come trascorrerla grazie a dei consigli astrologici. Infatti sarà possibile vivere un’estate da urlo e vacanze ricche di gioia per questi segni zodiacali che devono assolutamente seguire i consigli. Scopriamo insieme chi sono i fortunati e quali suggerimenti dovrebbero seguire.

Quando le stelle possono aiutarci a capire come passare una bellissima estate

Sono moltissime le persone che ogni giorno dedicano dieci minuti a capire che cosa le stelle hanno in serbo per loro. Può infatti capitare a chiunque di leggere sul giornale l’oroscopo in cerca di informazioni su lavoro, amore o soldi. Quindi perché non lasciarsi indirizzare dal cielo anche nella scelta delle vacanze da fare? In questo modo si possono ricercare delle esperienze magari più vicine ai nostri bisogni e uscire magari, per una volta, dalla solita comfort zone. Iniziamo allora a capire cosa dovrebbero fare i nati sotto il segno del brioso e vivace Ariete, che beneficiano in questi mesi dell’influsso positivo di Giove nel segno. Durante questa estate queste persone dovrebbero dedicarsi all’avventura, lasciandosi ammaliare da nuove esperienze ed incontri capaci di espandere i loro orizzonti. Li aspetta dunque una stagione decisamente frizzante e diversa dal solito, che potrebbe veramente mettere a frutto le loro energie costruttive.

Estate da urlo e vacanze ricche di gioia, soddisfazioni e divertimento per questi tre segni ricchi di charme favoriti da Giove

Passiamo invece all’orgogliosissimo Leone, che in questo periodo si ritrova invece alle prese con un Saturno poco favorevole. Per il prossimo periodo dovrebbero regalarsi un momento di stop e dedicarsi un attimo di tranquillità e ristoro. Sì quindi ai libri sotto l’ombrellone e alla sdraio di fronte alle onde, no al flusso movimentato della movida estiva. Concludiamo con il giramondo per eccellenza: il Sagittario. Questo godrà di un’estate protetta sempre dal trigono di Giove. Essendo un pianeta particolarmente godereccio, quindi gli suggeriamo di dedicarsi ad un viaggio culinario, alla scoperta delle bontà del nostro paese. Per una volta, quindi vanno bene i vizi e il divertimento in riva al mare, ci saranno poi tutti i mesi freddi dell’anno per potersi dedicare con calma alla dieta.

