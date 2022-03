A due passi da Roma questa splendida meta che può vantare un ponte tristemente famoso, questo cibo squisito e chiese del Bernini

Per un gita fuori porta o per una weekend diverso dal solito è necessario trovare mete interessanti. Arte, cucina e un pò di mistero sono sicuramente gli elementi essenziali di un fine settimana affascinante. E a due passi da Roma questa splendida cittadina offre, più o meno, tutti gli ingredienti necessari. A ridosso di Genzano di Roma, la “città dell’Infiorata”, c’è Ariccia, famosa per la sua porchetta IGP. Si tratta di un prodotto tipico e rinomato in tutta Italia a cui a settembre è dedicata anche una sagra.

Cosa visitare

Si tratta di un borgo che fu tappa, nel corso dell’800, di pittori e letterati. Una delle località più conosciute dei Castelli Romani per la rilevanza del suo complesso monumentale, Ariccia venne fondata sicuramente prima della stessa Roma. La cittadina vanta opere illustri dell’architetto Gian Lorenzo Bernini che progettò la Collegiata di Santa Maria Assunta ispirata al Pantheon di Roma. Si tratta di uno degli edifici religiosi più visitati dei Castelli Romani al cui interno sono conservate anche opere de “il Borgognone”.

Ma non è solo questa l’opera architettonica firmata dal Bernini. Anche il Santuario di Santa Maria di Galloro può vantare la consulenza del celebre architetto. Fu lui a disegnare la facciata, parte dell’altare e l’ultima campata del santuario.

Nonostante le bellezze che Ariccia offre ai suoi visitatori la cittadina è tristemente famosa anche per il suo ponte. Si tratta di un monumentale viadotto stradale che rettifica il percorso della via Appia e nella parte più alta raggiunge i 60 metri. Proprio a causa della sua considerevole altezza, ha contato nel corso dei decenni innumerevoli suicidi guadagnandosi la fama di “ponte dei suicidi”.

Per porre fine alla tragica nomea del ponte di Ariccia e un freno ad episodi di questo genere furono installate delle barriere in tensostruttura lungo tutta la sua ampiezza. Questo per proteggere chi si sporge da accidentali o intenzionali cadute.

Ariccia è nota anche per le sue “fraschette”, locali diventati veri e propri ristoranti che servono i piatti tipici del luogo. Si potranno gustare dalla porchetta alla Romanella, un vino rosso frizzante e dolce nato per sbaglio e diventato celebre. Ma anche salumi locali , formaggi e bruschette da mangiare in un clima informale e gioioso.