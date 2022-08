Quella di ricercare castelli visitabili è una passione che hanno in molti. Il dato certo è che, però, visitare un castello resta un’esperienza affascinante. Sono luoghi dove il tempo sembra non aver fatto il suo corso.

Questo, anche al tempo della tecnologia più evoluta, finisce per attualizzare situazioni storiche che spesso sono lontane secoli. E si sa che salire sulla macchina del tempo è una delle sfide che l’uomo sembra lontano dal vincere.

Non resta quindi che affidarsi a testimonianze architettoniche che danno modo di far lavorare l’immaginazione. Per fortuna l’Italia è un territorio particolarmente ricco da questo punto di vista.

Tra i castelli da visitare vicino Milano, questo incanta

Questo accade anche a pochi passi da grandi città. Chi, ad esempio, vive a Milano o nel suo hinterland può facilmente raggiungere il Castello Visconteo di Pagazzano. Dal capoluogo meneghino al Comune in provincia di Bergamo c’è una distanza di circa 50 chilometri. Meno di un’ora d’auto per lasciare la più moderna delle città italiane e tuffarsi in un’altra epoca storica.

Una struttura che conserva gran parte dei suoi tratti distintivi

Pur avendo origini ancora più antiche, l’attuale aspetto strutturale sarebbe riconducibile ad un periodo tra il 1450 ed il 1475. Fu edificato sui resti di un maniero medievale, per volere dei Visconti di Brignano. Lo stile fu scelto per edificare qualcosa che somigliasse ai castelli sforzeschi. Lo caratterizzano la cinta muraria in cotto e le merlature. A livello strutturale ha mantenuto tre delle cinque torri che aveva in origine. Il castello è circondato da un fossato pieno d’acqua, largo circa dodici metri. Per accedere al castello è necessario farlo attraverso un ponte levatoio.

L’accesso è una porta nella storia

Questa struttura è sicuramente da considerare tra i castelli da visitare vicino Milano. Ha caratteristiche peculiari e affascinanti, a partire dal ponte levatoio da cui i visitatori accedono. Si tratta di una specie di passaggio attraverso una porta nella storia. Ci si lascia alle spalle la modernità e si inizia un viaggio tra sale, ambienti e particolari che raccontano un passato ormai lontano.

Il castello è aperto per le visite ordinarie ogni prima e terza domenica del mese. Con l’eccezione di dicembre, gennaio, febbraio ed agosto. Tutte le informazioni sono disponibili sul sito dove è possibile prenotare la visita.

Per una visita guidata completa il costo è di 10 euro, ma comprende anche le visite al museo della Civiltà Contadina, al museo Storico dei Castelli di Confine. Oltre al museo del MAGO, il museo Archeologico delle Grandi Opere. Dai 15 ai 24 anni si paga la forma ridotta a 7 euro, mentre entrano gratis le persone disabili, i pagazzanesi e i giovanissimi fino a 14 anni compiuti.

La struttura è affittabile per eventi. Il tariffario, così come altre informazioni specifiche, è disponibile sul sito. Un posto straordinario, come diversi se ne trovano in Lombardia e nell’hinterland di Milano. Come lo è, ad esempio, Torno sul lago di Como.

