Le patate sono fra gli alimenti più amati da grandi e piccini. Hanno solo un piccolo inconveniente che a volte ci fa scegliere di non cucinarle: hanno bisogno di un tempo relativamente lungo per cuocersi. Ebbene, questa ricetta utilizza un trucchetto furbo grazie al quale in soli pochi minuti potremmo ottenere un piatto dal successo assicurato.

Dunque conquistiamo la tavola con questo antipasto di patate sorprendentemente facile e veloce.

Gli ingredienti

75 g, ovvero una busta, del classico preparato per purè in fiocchi;

45 g di amido di mais;

20 g di parmigiano grattugiato;

2 bicchieri di carta ricolmi di acqua tiepida;

sale e olio quanto basta.

Mettiamoci all’opera. Versiamo in una ciotola capiente i fiocchi di purè insieme con l’amido di mais setacciato. Giriamo ed aggiungiamo il parmigiano grattugiato. Regoliamo di sale. Versiamo quindi i due bicchieri d’acqua tiepida a filo. Continuiamo a girare finché non otterremo un impasto denso. Quindi creiamo delle palline del diametro di 3 centimetri.

Conquistiamo la tavola con questo antipasto di patate goloso e divertente ma facilissimo da fare in pochi minuti

Abbiamo praticamente finito e non ci resta che scegliere come cuocerle. Abbiamo infatti ben 3 alternative. Possiamo dunque friggerle in abbondante olio fino a che la non saranno ben dorate su tutta la superficie. In alternativa spennelliamo ogni pallina con dell’olio. Quindi foderiamo una teglia con la carta forno. Adagiamoci le palline ad una certa distanza. Cuociamo in forno a 220 gradi per una decina di minuti fino a quando la superficie non diventa croccante.

C’è un segreto che semplifica ancora più il lavoro senza inficiare il gusto. Possiamo adoperare la friggitrice ad aria. Preriscaldiamola 3 minuti a 220 gradi. Quindi mettiamo le palline spruzzate di olio nel cestello. Impostiamo il timer a 20 minuti. Trascorso un quarto d’ora giriamo le palline nel cestello in modo che la cottura sia omogenee. Sconsigliamo di farlo prima di questo tempo perché rischieremo che si rompano.

Il tocco di classe

Per dare un tocco di classe a questo antipasto possiamo inserire un cubetto di prosciutto cotto o di provola all’interno della pallina prima di cuocerla. Oppure aromatizzare l’impasto con della menta tritata per dare un tocco di freschezza al piatto. In alternativa optiamo per una spolverata di prezzemolo o rosmarino tritato.

