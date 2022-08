La pizza è uno degli alimenti più amati al Mondo. Che sia bianca o rossa, conquista il cuore di tutti. Le sue preparazioni possono essere davvero tante, infatti quando siamo a cena fuori scegliere diventa sempre più difficile. Ovviamente, essendo una pietanza abbastanza impegnativa, chi viene seguito da una nutrizionista la può mangiare, in linea di massima, una volta a settimana. Infatti rientra nel “pasto sgarro” di molte persone.

Valori nutrizionali

Prendendo in considerazione la grande e unica margherita, le calorie che avremo sono all’incirca 271. Inoltre si hanno:

39 g di acqua;

5 g di proteine;

52 g di carboidrati;

5 g di grassi.

Visti i valori della classica pizza, potremmo optare per una ricetta più semplice, leggera e proteica. Se, inoltre, al posto della classica farina utilizzassimo quella d’avena, potrebbero consumarla tranquillamente anche i soggetti celiaci o sensibili al glutine. Essendo proteica potrà essere consumata soprattutto dagli sportivi, ma non solo.

Ingredienti

Per creare la nostra pizza proteica ciò che ci serve sarà:

200 g di albume;

50 g di farina d’avena;

un pizzico di sale.

Questi sono gli ingredienti per fare la base. Poi gli ingredienti saranno a scelta personale. Si può fare, ad esempio, la margherita con sugo e mozzarella oppure una buonissima vegetariana.

Da provare subito questa pizza light fatta in casa con farina d’avena

Il procedimento è abbastanza semplice. Per prima cosa azioniamo il forno a 180 gradi cosicché dopo sarà pronto per infornare la pizza. Nel frattempo andiamo a montare a neve gli albumi, aggiungendo un pizzico di sale. Al composto di albumi andiamo ad aggiungere man mano la farina e l’amalgamiamo utilizzando una spatola. Il movimento da fare sarà dal basso verso l’alto, così facendo gli albumi non si smonteranno e rimarranno spumosi. A questo punto abbiamo aggiunto tutti gli ingredienti. Ciò che ci serve è una teglia rotonda, preferibilmente antiaderente, dove andremo ad aggiungere un filo di olio d’oliva per evitare di farla attaccare. Stendiamo il composto e cuociamo quindi a 180 gradi per circa 15 minuti.

Passato il tempo indicato, la nostra pizza light sarà pronta. Possiamo guarnirla con ingredienti freschi, ad esempio con rucola e pomodorini o formaggio spalmabile, salmone e rucola. Invece, se vogliamo mettere qualche ingrediente che va cotto, una volta che stendiamo l’impasto e inforniamo, aggiungiamo il sugo e facciamo cucinare per 5 minuti. Dopodiché possiamo aggiungere la mozzarella oppure funghi, prosciutto, wurstel, ecc.

È assolutamente da provare subito questa pizza light fatta in casa con farina d’avena, con pochi ingredienti e adatta anche ai celiaci. Non dimentichiamoci che la pizza è patrimonio dell’UNESCO. Andrebbe mangiata nella sua vera e originale formulazione. Questa è solo un’alternativa leggera da poter consumare anche nell’arco della giornata se ci viene voglia di qualcosa di più gustoso.

