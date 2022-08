La frutta è uno degli alimenti più importanti per la nostra alimentazione. Sin da piccolini ci viene detto quanto la frutta sia essenziale e bisogna consumarla tutti i giorni. Ne esiste davvero tanta, ciò consente di avere un’ampia scelta anche a seconda dei propri gusti personali. Tra l’altro è ottima anche d’estate perché, messa in frigo, è fresca e dissetante. Noi soffermeremo la nostra attenzione su un particolare tipo di frutto, l’uva spina. Non è molto conosciuto e quindi non si conoscono realmente i suoi benefici.

Proprietà nutrizionali

È un frutto ricco di vitamine e antiossidanti. Difatti sono presenti in grandi quantità i polifenoli. Grazie a questo, l’uva spina sarebbe in grado di allontanare i radicali liberi. Su 100 g di prodotto si hanno 44 kcal e i seguenti valori:

0,6 g di grassi;

4 g di fibra alimentare;

0,9 g di proteine.

Come abbiamo già detto, ha un alto contenuto di vitamine, quali la C e la A ed è ricca di sali minerali come calcio, ferro, magnesio e potassio. Proprio perché è ricca di elementi essenziali al nostro organismo, se consumata potrebbe andare a contrastare diversi problemi alla loro base.

Come utilizzare in cucina l’uva spina e le sue proprietà benefiche

Questo è un frutto, come abbiamo notato, che presenta un basso apporto calorico. Ciò implica che sarà anche molto utile da inserire quando si inizia una dieta. Gli zuccheri che sono presenti nell’uva spina, inoltre, vengono tollerati dai soggetti diabetici. Si sa che alcuni frutti contengono tanti zuccheri e spesso chi soffre di diabete tende a limitarne il consumo. Questo frutto può essere consumato in tranquillità, ovviamente senza esagerare.

Il contenuto di vitamina C farebbe in modo di poter rinforzare il sistema immunitario in vista dell’inverno e dei primi raffreddori. Avrebbe anche funzione depurativa e disintossicante. Inoltre, grazie alla presenza dei flavonoidi si avrebbe anche un’ottima funzionalità del fegato. È considerato un frutto astringente, ciò consente di equilibrare le funzioni intestinali. Il buon apporto di fibre potrebbe andare a controllare i livelli di colesterolo nel sangue.

Utilizzi

Abbiamo visto quindi come l’uva spina possa essere molto indicata per la nostra salute se inserita nell’alimentazione. Si può consumare così come la si trova, ma viene utilizzata molto anche per fare la gelatina. Oltre a questo, si potrebbe anche optare per preparare un’ottima e friabile pasta frolla dove andremo ad utilizzare la marmellata all’uva spina. Può essere abbinata anche ad alcuni formaggi. Ecco quindi come utilizzare in cucina l’uva spina. Possiamo quindi utilizzarla sia per i dolci che per un aperitivo di formaggi.

