Besciamella perfetta e densa al punto giusto con questi trucchetti facilissimi da ricordare

Mai rinunciare ad una buona besciamella in cucina, una salsa cremosa e deliziosa. Con questi trucchi che ti sveleremo d’ora in poi riuscirai a farla sempre perfetta e cremosa al punto giusto. Ecco tutti i dettagli sulle mosse da seguire.

La besciamella è una salsa di origine francese che ormai è entrata di diritto nelle cucine di tutto il Mondo. Di sicuro è un ingrediente che non può mancare nella cucina italiana. È composta da latte, burro e farina ed è assolutamente perfetta per tantissimi piatti come le lasagne, la pasta al forno, ma anche le verdure gratinate.

Tuttavia, già considerando gli ingredienti necessari per prepararla ci si rende conto che c’è il grande rischio di non riuscire a fare una salsa del tutto perfetta. Il pericolo di grumi o di una consistenza non adeguata è dietro l’angolo. Molti si chiedono come fare una besciamella perfetta.

Noi te lo diremo. Ti sveleremo come fare una besciamella perfetta e densa al punto giusto con qualche trucchetto e mossa semplice ma indispensabile per una ricetta davvero sublime. Non pensare che sia complicato. Anzi, è molto semplice.

Inoltre, il procedimento, con i passaggi giusti da compiere, è facile da ricordare. Non ci sono più scuse per non preparare un buon pasticcio di carne o delle lasagne fumanti e super invitanti. Ecco qui di seguito tutto quello che dovrai fare da oggi in poi.

Besciamella perfetta e densa al punto giusto: ecco qual è il segreto

Iniziamo dall’inizio con il raccogliere gli ingredienti necessari, ovvero il latte, la farina e il burro. A piacere si può aggiungere un po’ di sale e di noce moscata. Ogni ricetta può essere personalizzata, quindi, sentiti libero di sperimentare e fare come vuoi.

Prendiamo come esempio queste quantità:

500 ml di latte;

30 g di burro;

2 cucchiai di farina.

A prescindere dagli ingredienti aggiuntivi che vuoi provare o che sei abituato ad usare, l’importante è prestare attenzione al procedimento. La prima cosa da fare è sciogliere il burro in un pentolino e poi aggiungere la farina. Cuocere e mescolare per alcuni minuti con la frusta fino a quando appare un colore nocciola.

Attenzione: se l’odore che senti è di sola e pura farina, c’è qualcosa che non va. Significa che la farina è ancora cruda e che, di conseguenza, il composto non è ancora pronto. Se l’odore non c’è, aggiungere il latte freddo appena tolto dal frigorifero. Mescolare molto velocemente. In questo modo è impossibile che si formino dei grumi.

Naturalmente, per la consistenza desiderata basta prolungare o meno il tempo di cottura. Se si vuole più liquida deve rimanere sul fuoco di meno, mentre se si desidera più densa allora deve rimanerci un po’ di più. L’unica avvertenza è questa: quando si raffredda, la besciamella diventa un po’ più solida. Tieni conto di questo!

Come fare se ci sono i grumi nella besciamella

Senza farsi prendere dal panico si può rimediare alla presenza di grumi in due modi. Il primo: filtrare il composto. Il secondo: usare il frullatore ad immersione, bastano pochi secondi. Non ti resta che provare per credere.