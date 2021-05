Una recente sentenza della Commissione tributaria provinciale di Perugia ha creato molte preoccupazioni. Infatti, bisogna fare attenzione al conto corrente cointestato con il pagamento di spese detraibili e deducibili perché la sentenza della CTP di Perugia smentisce l’AdE. Uno strano caso nel quale i giudici ribaltano la decisione dell’Agenzia delle Entrate favorevole alla detrazione. Analizziamo il caso esaminato dalla Corte e cosa comporta il conto corrente cointestato con il coniuge.

La CTP di Perugia ha emesso la sentenza n. 104/2021, in merito ad una deduzione riguardante il versamento contributivo del fondo pensione, esposta in dichiarazione dei redditi. Il pagamento della quota del fondo pensione è effettuato da un conto corrente cointestato con il coniuge. I giudici hanno deciso che la deduzione dei contributi di previdenza complementare si possono dedurre solo per il 50%. La giustificazione di tale decisione deriva dal pagamento che non proviene da un conto corrente esclusivo intestato al beneficiario del fondo pensione.

L’Agenzia delle Entrate non prevede il conto esclusivo

Più volte, l’Agenzia delle Entrate si è pronunciata a conclusione opposte. Infatti, L’AdE non ha mai preteso che un pagamento di oneri e spese deducibili o detraibili, sia effettuato con un conto corrente intestato alla persona beneficiario. Ma ha chiarito che è possibile pagare le spese detraibili con la carta di credito con addebito sul conto corrente cointestato al coniuge. (Risposta all’interpello n. 431 del 2 ottobre 2020).

Inoltre, a sostenere la tesi dell’Agenzia delle Entrate, anche la Commissione Finanze della Camera dei deputati in risposta a un’interrogazione parlamentare del 21 aprile 2021.

Nella quale è chiarito che la detrazione o la deduzione della spesa spetta quando il contribuente risulti intestatario della spesa. Inoltre, la circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 19/E/2020 precisa che i pagamenti dei contributi di previdenza complementare possono essere giustificati anche con la dichiarazione del fondo pensione.