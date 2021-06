Chi ha un piccolo giardino in casa o una piscina, sa quanto le sedie di plastica siano utili per sedersi e rilassarsi. Ma, al tempo stesso, si tratta di oggetti molto facili da rompere. Le gambe, per esempio, a volte cedono senza neanche darci il tempo di aggiustarle. E noi, per semplificare la situazione, tendiamo a gettare via le sedie che ormai sembrano inutilizzabili. Ma questo è un errore grandissimo.

Da oggi molti penseranno che chi butta le vecchie sedie di plastica è folle perché abbiamo questa idea geniale per riusarle

Se in casa abbiamo una piscina, questo è davvero il consiglio che fa per noi. Infatti, quante volte ci sediamo sul bordo con i piedi nell’acqua a leggere un bel libro o a bere un succo rinfrescante? Ma sappiamo bene quanto il bordo della piscina possa diventare scomodo dopo un po’, soprattutto perché non abbiamo appoggi per la schiena. Bene, da oggi questa situazione cambierà. Infatti, la nostra vecchia sedia di plastica potrà diventare una fantastica sdraio da posizionare sul bordo della piscina. In questo modo potremo rilassarci poggiando la schiena mentre mettiamo i piedi nell’acqua e soprattutto non sentiremo la scomodità del suolo!

Come trasformare le nostre vecchie sedie di plastica in piccole e fantastiche mini sdraio per la piscina

Per realizzare queste piccole sdraio che ci aiuteranno a sederci a bordo piscina, ci vorranno davvero poche e semplici mosse. Infatti, tutto ciò che dobbiamo fare sarà staccare per prima cosa le gambe. Ovviamente, eseguiamo questa operazione in sicurezza, con guanti e occhiali protettivi. Fatto ciò, potremo rendere le nostre sedie adatte a un luogo allegro come la piscina colorandole con le vernici che più ci piacciono. Perciò giallo, arancione, rosa, verde, azzurro e chi più ne ha più ne metta, saranno decisamente i benvenuti!

