Tutti gli amanti delle piante avranno pensato almeno una volta nella vita a riempire la casa di piante, così tante da trasformarla in una foresta. In effetti esistono delle casa meravigliose che sembrano avere piante che spuntano da ogni angolo. Può sembrare un’idea bizzarra, però ha un suo valore. Le piante in casa creano un microclima interno che produce ossigeno, e quindi aria pulita, e trasforma l’anidride carbonica emessa da noi. In più regolano l’umidità della casa.

Per trasformare la nostra casa in una bellissima “foresta domestica”, abbiamo però bisogno di molti vasi. Bisogna ricordarsi che le piante devono essere ovunque, e il modo migliore è trasformarle prima di tutto in soprammobili. Vasi ovunque, quindi, di diverse altezze e forme, costruiti con materiali diversi, anche riciclati, come vecchi barattoli di vernice in latta o fusti di bambù. Alcuni di questi vasi possono anche scendere dal soffitto, o essere appesi alle pareti.

Troviamo facilmente questi vasi in negozi di bricolage, però possiamo anche costruirceli noi. Vediamo come fare.

Ci potrà servire costruire il vaso oppure solamente il supporto, dipende cosa abbiamo in casa. I vasi, di varie dimensioni, possono essere costruiti a partire da fusti di bambù scavati ed intagliati, noci di cocco, zucche essiccate e rivestite. Oppure da barattoli di latta, pezzi di pneumatico, vecchi bancali di legno, vasetti di vetro o secchi di metallo. La fantasia può veramente sbizzarrirsi, e i nostri materiali possono benissimo essere riciclati.

Come costruire i supporti per vasi pensili

Questi meravigliosi oggetti da appendere al soffitto trasformeranno la nostra casa in uno strepitoso giardino pensile, che sarà l’invidia di tutti gli ospiti. C’è però anche bisogno di un supporto. Facilmente si trovano supporti in plastica per vasi. Però è possibile costruire un bellissimo supporto a partire da quasi tutti i materiali, riciclando quello che già c’è. Ad esempio possiamo prendere delle strisce di stoffa, o delle vecchie reti da pesca, oppure corde, fili di ferro, catene, ecc. Anche qui la fantasia non può altro che sbizzarrirsi.