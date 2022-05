A volte ci chiediamo che cosa possiamo farne degli scarti alimentari. Buttarli via è un peccato, perché è chiaro che molti di essi possano avere molteplici utilizzi.

In particolare, possono essere riutilizzati come sostituti di prodotti per la casa che possono essere molto costosi. Un esempio molto conosciuto è rappresentato dalle scorze di limone, che si possono riutilizzare per profumare casa e per arricchire molti piatti in cucina.

Oggi ci concentriamo sulla buccia di un altro agrume, ovvero l’arancia. Come vedremo, essa può avere una grande utilità in casa, e non stiamo solo parlando degli utilizzi in cucina. Da oggi metteremo sempre la buccia di qualche arancia vicino alla farina, e la ragione è semplice, ma anche sorprendente.

L’utilissimo alimento

L’arancia è un frutto molto amato e che si consuma in grandi quantità in tutta Italia. Il prodotto di scarto principale di questo agrume è la buccia, che può avere una varietà di utilizzi. Ad esempio, viene utilizzata per impreziosire delle deliziose ricette dolci. E poi, proprio come la scorza di limone, potrebbe essere utile per profumare un po’ gli ambienti.

Tuttavia i suoi utilizzi sono molteplici, quindi pensiamoci due volte prima di buttarla. In particolare essa ci permetterebbe di risolvere un annoso problema.

Da oggi metteremo sempre la buccia di un’arancia vicino ai sacchetti di farina per questa sorprendente ragione

Le nostre dispense hanno un nemico temibile che potrebbe causarci grossi danni, ovvero gli insetti. Essi si infilano dappertutto, e se raggiungono il cibo iniziano a mangiarlo. A questo punto l’unica cosa che possiamo fare è buttare via gli alimenti, oltre ovviamente a trovare un modo per cacciare gli insetti.

La buccia d’arancia ci aiuta a fare proprio questo. Essa, infatti, potrebbe tenere lontani gli insetti grazie al suo inconfondibile aroma. Per cui dovremmo mettere queste bucce vicino ai sacchetti di farina, che sono tra gli obiettivi preferiti degli insetti. Poi, ogni due o tre giorni, dovremmo sostituirle con bucce nuove, così da mantenere sempre forte l’effetto repellente.

Si tratta di un rimedio fatto in casa che potrebbe dare una mano. Se però vediamo che non funziona, significa che l’infestazione non è risolvibile con metodi naturali. In quel caso allora è meglio rivolgersi immediatamente ad un negozio specializzato ed acquistare prodotti appositi che risolvano il problema. Si tratterebbe di una spesa, a quel punto, purtroppo inevitabile.

Lettura consigliata

