Sta arrivando la stagione delle arance e molti già non vedono l’ora. Questi agrumi succosi conquistano il cuore e il gusto con il loro sapore intenso e allo stesso tempo dolce-aspro e con il loro profumo inebriante.

Le arance in cucina prestano la loro bontà a piatti sia dolci che salati ma, senza andare su ricette da chef, sono ottime anche a solo o spremute.

Tuttavia, molto spesso, pensiamo che sia la polpa la vera delizia e dopo averla usata cestiniamo ciò che rimane del frutto.

In realtà, anche la buccia è una vera squisitezza e in poche e semplici mosse potrebbe diventare il nostro cioccolatino preferito come vedremo in quest’articolo.

Le ricette anti-spreco tra dolci e salati

Chiaramente quella che proponiamo oggi è una ricetta dolce anti-spreco per riutilizzare una parte di un alimento che altrimenti sarebbe destinata ad una triste fine.

Se, però, avessimo voglia anche di qualche stuzzicheria salata, ecco che noi di ProiezionidiBorsa abbiamo raccolto qualche idea.

Per esempio, non butteremo più la vellutata di zucca avanzata perché sarà l’ingrediente special di questa ricetta da ristorante stellato.

Che dire, poi, di questa deliziosa e soffice frittata che possiamo preparare con un ingrediente che di solito buttiamo?

Le ricette salate che possiamo sperimentare sono davvero tantissime ma passiamo ora a questa delizia che porta una ventata zuccherosa nella nostra vita.

Non butteremo più la buccia dell’arancia perché la useremo per cucinare questa dolcissima coccola per umore e palato

La protagonista della nostra ricetta è proprio la buccia dell’arancia non trattata. Con questa andremo a realizzare un cioccolatino perfetto per qualsiasi momento della giornata.

Infatti, può concludere il pranzo, si abbina al caffè, va bene come spuntino, per il tè delle cinque o da sgranocchiare la sera davanti alla tv.

In più, però, potrebbe essere in grado di risollevarci l’umore e coccolare il nostro palato.

Ingredienti

la buccia di un’arancia non trattata;

120 grammi di zucchero;

125 grammi di acqua;

50 grammi di cioccolato fondente o al latte.

Procedimento

Sbucciamo l’arancia eliminando le due estremità e tagliando la buccia a strisce con il coltello. Partiamo sempre dall’alto seguendo il profilo dell’arancia e avendo cura di non tagliare anche la polpa. Poi, tagliamo a listarelle sottili i pezzi di buccia.

In una pentola portiamo ad ebollizione dell’acqua, immergiamo le bucce per circa 2/3 minuti e le scoliamo per bene.

Dobbiamo ripetere questa operazione almeno altre due volte per fare in modo che la buccia perda il suo tipico sapore amaro. Successivamente andiamo a candire le scorzette. Uniamo i 125 grammi d’acqua ai 120 grammi di zucchero e alle bucce cotte.

Accendiamo il fuoco e appena raggiunta l’ebollizione aspettiamo altri 10 minuti mescolando di tanto in tanto.

Dopo, estraiamo le bucce e le lasciamo asciugare sulla griglia del forno per almeno 2 orette.

Appena saranno asciutte, facciamo sciogliere il cioccolato al microonde e le intingiamo per metà. Facciamo asciugare nuovamente sulla griglia e saranno pronte per essere gustate.

Ecco, allora, come non butteremo più la buccia dell’arancia perché la useremo per cucinare questa dolcissima coccola per umore e palato.

