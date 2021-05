Complessivamente il Governo ha stanziato ad oggi 40 milioni di euro. Dovrebbero quindi essere concrete e da non perdere le facilitazioni del Decreto Sostegni bis per locazioni ed affitti, turismo e concorsi.

Ancora credito di imposta per le locazioni

Si conferma la stessa modalità già scelta precedentemente per quelle attività commerciali che si svolgano in locali affittati. Lo strumento non è un contributo in denaro a fondo perduto per pagare l’affitto, ma è uno sgravio sulle tasse che quella attività dovrà pagare in futuro.

È confermato il credito di imposta per i canoni di locazione per i mesi da gennaio a maggio 2021. Ne possono usufruire le imprese danneggiate dal lockdown. Occorre dimostrare perdite di almeno il 30% del fatturato confrontando i periodi 1 aprile 2020 – 30 marzo 2021 e 1 aprile 2019 – 30 marzo 2020.

Facilitate le assunzioni

In particolare al Governo interessano le assunzioni stabili con posti di lavoro duraturi. In effetti lo Stato avrà bisogno di cittadini con stipendio fisso per contare su un gettito fiscale stabile. Sarà necessario per recuperare in parte i bonus erogati e gli sgravi fiscali concessi.

Cosa significa concorsi facilitati

È una procedura dedicata ai docenti che abbiano già insegnato per almeno un triennio anche non consecutivo negli ultimi 10 anni. A settembre 2021 verranno messi ad insegnare i docenti iscritti in prima fascia e con abilitazione. Contemporaneamente verranno inseriti in un percorso di formazione al termine del quale dovranno affrontare una prova attinente al corso di formazione. La prova sarà facilitata rispetto ad un concorso tradizionale perché costituita da una prova scritta, una orale e successiva redazione di graduatoria.

Il capitolo turismo

Sono previsti interventi mirati per città d’arte, zone montane, guide turistiche e tour operator. Possono sommarsi tipi di aiuto differenti. Infatti se l’attività turistica è esercitata in locali in affitto si può chiedere lo sgravio fiscale per le locazioni.